Τραγωδία στην άσφαλτο: Δύο νεκροί σε τροχαία σε Ναύπακτο και Ευρυτανία

Δύο τροχαία δυστυχήματα σε Ναύπακτο και Ευρυτανία το πρωί της Κυριακής κόστισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους και βύθισαν στο πένθος τις οικογένειες τους.

Το πρώτο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην εθνική οδό Ναυπάκτου–Ιτέας, στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου Δωρίδας. Δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκαν μετωπικά με αγροτικό όχημα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο αναβάτης της μίας μηχανής, ενώ ο δεύτερος αναβάτης καθώς και ο οδηγός του αγροτικού τραυματίστηκαν.​

Η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη για αρκετή ώρα λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, ενώ στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Ναυπάκτου με δύο οχήματα και άνδρες του αστυνομικού τμήματος Ευπαλίου. Η τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Ευρυτανία: Νεκρός 39χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό

Λίγες ώρες αργότερα, ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Γρανίτσα Ευρυτανίας, όταν ένας 39χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 80 μέτρων, στο ύψος του Λιθοχωρίου.

Ο άνδρας, κάτοικος της περιοχής, ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η ανιψιά του που βρισκόταν στο αυτοκίνητο κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια και μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο.​

Το τραγικό συμβάν βύθισε στη θλίψη τη μικρή κοινότητα της Γρανίτσας, όπου ήταν προγραμματισμένη για την ίδια μέρα η ετήσια γιορτή τσίπουρου. Ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τελικά χωρίς μουσική, ως ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του θανόντος.