Μεσσηνία: 28χρονος Ρομά εξαπάτησε ηλικιωμένο προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένος στην Μεσσήνη, όταν 28χρονος Ρομά του τηλεφώνησε παριστάνοντας υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και του ζήτησε να βάλει κοσμήματα και χρήματα σε μεταλλικό σκεύος και να τα αφήσει έξω από την πόρτα, με το “επιχείρημα” ότι από το δίκτυο “φαινόταν” ότι στο σπίτι υπήρχε “υπερφόρτωση ρεύματος”, και απαιτούνταν να βγάλει από το σπίτι τα συγκεκριμένα αντικείμενα ώστε να μην κινδυνεύσει από ηλεκτροπληξία.

Ο 90χρονος πείσθηκε από τα επιχειρήματα του επιτήδειου δράστη και έβαλε σε μαγειρικό σκεύος κοσμήματα και 900 ευρώ που είχε στο σπίτι, τα οποία φυσικά μετά από λίγη ώρα έγιναν… άφαντα. Η υπόθεση από την προανακριτική διαδικασία και από κάμερες εξιχνιάστηκε, με την αστυνομία να καταλήγει στον 28χρονο Ρομά σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, σύμφωνα με το messinialive.gr.

Να σημειωθεί ότι επανειλημμένως ο ΔΕΔΔΗΕ προειδοποιεί τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί και καχύποπτοι σε παρόμοιες περιπτώσεις, και διευκρινίζει ότι οι υπηρεσίες του δεν γίνονται μέσω τέτοιων τηλεφωνημάτων. Προτρέπει τους πολίτες να μην εμπιστεύονται καμία τηλεφωνική επικοινωνία, να μην αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία και να μην ακολουθούν οδηγίες που τους δίνουν.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Εξιχνιάστηκε, ύστερα από αστυνομική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, -1- περίπτωση απάτης σε βάρος ημεδαπού, που έγινε την 16.10.2025, στη Μεσσήνη. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 28χρονου ημεδαπού, για απάτη.

Η προειδοποίηση από ΔΕΔΔΗΕ-Πώς να προστατευτείτε:

Μην εμπιστεύεστε καμία τηλεφωνική επικοινωνία που προέρχεται από άγνωστο αριθμό και ζητάει χρήματα ή μεταλλικά αντικείμενα.

Μην αποκαλύπτετε προσωπικά στοιχεία, όπως αριθμούς λογαριασμών ή κωδικούς.

Μην βγάζετε μεταλλικά αντικείμενα από το σπίτι, καθώς οι απατεώνες μπορεί να τα κλέψουν.

Επικοινωνήστε απευθείας με τον ΔΕΔΔΗΕ εάν έχετε αμφιβολίες για την εγκυρότητα μιας κλήσης.

Μην πανικοβάλλεστε αν σας πάρουν τηλέφωνο και σας πουν ότι υπάρχει υπερφόρτωση ρεύματος στο σπίτι.

Καταγγείλετε τυχόν ύποπτα περιστατικά στην αστυνομία.

