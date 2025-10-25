Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

Πώς λειτουργεί το “shimming”

Newsbomb

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι χρήστες τραπεζικών καρτών προειδοποιούνται για μια νέα μορφή απάτης που μπορεί να αδειάσει λογαριασμούς μέσα σε λίγα λεπτά και σχετίζεται με την αντιγραφή καρτών.

Η απάτη, γνωστή ως «shimming», περιλαμβάνει την εγκατάσταση μιας κρυφής συσκευής μέσα στη σχισμή των ΑΤΜ ή των τερματικών πληρωμών, ικανής να αντιγράφει τα δεδομένα του τσιπ και της μαγνητικής ταινίας της κάρτας χωρίς να το αντιληφθεί ο χρήστης.

Σύμφωνα με τη γαλλική ψηφιακή έκδοση The Connexion, η συσκευή (γνωστή ως shimmer) είναι τόσο λεπτή και διακριτική που δεν αλλοιώνει την εμφάνιση ή τη λειτουργία του μηχανήματος, καθιστώντας την πρακτικά αδύνατο να εντοπιστεί με γυμνό μάτι.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αποστέλλονται εξ αποστάσεως στους δράστες, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν κλωνοποιημένες κάρτες και να πραγματοποιήσουν παράνομες αναλήψεις ή πληρωμές, συχνά στο εξωτερικό.

Πώς λειτουργεί το “shimming”

Όπως εξηγεί η ίδια πηγή, η συσκευή τοποθετείται μέσα στον αναγνώστη της κάρτας και καταγράφει αυτόματα τα δεδομένα όταν ο κάτοχος εισάγει την κάρτα του. Από εκεί και πέρα, οι απατεώνες μπορούν να αντιγράψουν την κάρτα και να πραγματοποιήσουν συναλλαγές, όπως ανέπαφες πληρωμές, διεθνείς αναλήψεις ή πληρωμές διοδίων, που ενδέχεται να επιφέρουν επιπλέον χρεώσεις.

Στη Γαλλία, το φαινόμενο αρχίζει να ανησυχεί τις αρχές. Τον Ιούνιο σημειώθηκε περιστατικό κοντά στο Παρίσι, όπου συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι κατηγορούμενοι ότι είχαν εγκαταστήσει τέτοιες συσκευές σε πρατήριο καυσίμων και χρησιμοποιούσαν τα δεδομένα για αναλήψεις χρημάτων στην Ισπανία.

Αν και τα περιστατικά παραμένουν περιορισμένα, οι οικονομικές απώλειες είναι υπαρκτές. Το 2023, το shimming προκάλεσε κλοπές ύψους περίπου 36.000 ευρώ, ποσό σαφώς μικρότερο από τα 500 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν σε άλλες μορφές απάτης με κάρτες, σύμφωνα με τη Banque de France, όπως αναφέρει το The Connexion.

Πώς να προστατευτείτε από τη νέα αυτή απάτη

Εξαιτίας της δυσδιάκριτης φύσης της, η απάτη μέσω shimming είναι δύσκολο να εντοπιστεί ή να προληφθεί. Η πλατφόρμα Signal-Arnaques που δέχεται καταγγελίες για απάτες, συνιστά στους χρήστες να ελέγχουν οπτικά τα ΑΤΜ πριν τα χρησιμοποιήσουν, να καλύπτουν το πληκτρολόγιο κατά την πληκτρολόγηση του PIN και να παρακολουθούν τακτικά τις κινήσεις του λογαριασμού τους.

Η ίδια πηγή προτείνει, επίσης, τη χρήση ανέπαφων πληρωμών όπου είναι δυνατόν, καθώς δεν απαιτείται η εισαγωγή της κάρτας στη σχισμή και έτσι μειώνεται η πιθανότητα υποκλοπής δεδομένων.

Σε περίπτωση ύποπτων συναλλαγών, οι χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την τράπεζά τους. Όσο δεν υπάρχει αμέλεια από πλευράς του πελάτη, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά που αφαιρέθηκαν παράνομα — σε αντίθεση με περιπτώσεις phishing, όπου τα προσωπικά στοιχεία κοινοποιούνται εκούσια.

Μια απειλή που εξαπλώνεται στην Ευρώπη

Σύμφωνα με την Europol, το shimming θεωρείται τεχνολογική εξέλιξη της παλαιότερης μεθόδου «skimming» και συγκαταλέγεται πλέον στις σημαντικότερες απειλές για τα φυσικά συστήματα πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ευρωπαϊκές αρχές συνιστούν στους πολίτες να ελέγχουν πάντα τη σχισμή του ΑΤΜ πριν εισάγουν την κάρτα τους και να αποφεύγουν τη χρήση μηχανημάτων που φαίνονται αλλοιωμένα ή έχουν χαλαρά εξαρτήματα.

Το μήνυμα είναι σαφές: αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, απομακρυνθείτε και χρησιμοποιήστε άλλο μηχάνημα. Ένα απλό αυτό βήμα μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο να διατηρήσετε το υπόλοιπό σας ασφαλές ή να δείτε τον λογαριασμό σας να αδειάζει μέσα σε λίγα λεπτά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:50ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και drone

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Παπαδόπουλος: «Όσο περνάει ο καιρός τόσο πολύ θα μας λείπει»

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Κακλαμάνης για Διονύση Σαββόπουλο: «Το ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει για εκείνον»

09:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Πού θα δείτε τους αγώνες των Super League και GBL

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Δικαιούχοι και κριτήρια – Πότε θα καταβληθεί

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ισόβια κάθειρξη στην 27χρονη Αλγερινή που βίασε και δολοφόνησε την 12χρονη Λόλα Νταβιέ

09:12ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα

09:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν εκ νέου για τη διπλή δολοφονία

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 12χρονη σκηνοθέτησε την απαγωγή της επειδή τσακώθηκε με τον 14χρονο σύντροφό της!

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

08:56ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Μαγικός» Ντρόντσιτς, επιβλητικοί Λέικερς! – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (25/10)

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο: Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα - Του αφήνουν λουλούδια και φιγούρες Καραγκιόζη - Ποια τραγούδια θα ακουστούν στην Κηδεία

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πενήντα ρομποταξί Waymo εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο μετά από διαδικτυακή φάρσα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Σε 15 νομούς της χώρας μας είχαμε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις για πάνω από 41 χρόνια

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 14 SOS για μεταβιβάσεις γονικές παροχές

08:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Οδοστρωτήρας» ο «Greek Freak» πάτησε τους Ράπτορς! - Δείτε βίντεο

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Inchcape Hellas φέρνει στην Ελλάδα τη GAC AION

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Αύριο τα ξημερώματα γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

07:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν σε πεντάστερο θέρετρο στο Κάιρο ανάμεσα σε ανυποψίαστους τουρίστες!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ισόβια κάθειρξη στην 27χρονη Αλγερινή που βίασε και δολοφόνησε την 12χρονη Λόλα Νταβιέ

09:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν εκ νέου για τη διπλή δολοφονία

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων - Αρνείται τα πάντα ο 50χρονος

09:12ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό - Τον πυροβόλησε δεύτερος αστυνομικός

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα ευρήματα που ξεκλειδώνουν τα μυστικά του θανάτου της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι

07:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν σε πεντάστερο θέρετρο στο Κάιρο ανάμεσα σε ανυποψίαστους τουρίστες!

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

21:57LIFESTYLE

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Μας ελέγχει η ΑΑΔΕ και είναι δουλειά, κουράστηκα»

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε κρατά η «μίνι-άνοιξη» του Οκτώβρη - Πως θα κάνουμε παρέλαση και που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Δικαιούχοι και κριτήρια – Πότε θα καταβληθεί

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 12χρονη σκηνοθέτησε την απαγωγή της επειδή τσακώθηκε με τον 14χρονο σύντροφό της!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ