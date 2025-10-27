Μυλοπόταμος: Κατέρρευσε ταράτσα σπιτιού - Ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10) στις Αρχές, μετά από κατάρρευση ταράτσας σπιτιού στην Αξό Μυλοποτάμου, στην Κρήτη.

Νωρίς το μεσημέρι ένας άνδρας ηλικίας 65 ετών έπεσε στο κενό, λόγω της κατάρρευσης της ταράτσας, από ύψος περίπου 10 μέτρων. Αμέσως κινητοποιήθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από το διπλανό χωριό Γαράζο και τα Ανώγεια, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου και την 3η ΕΜΑΚ, με συνολικά 12 διασώστες.

Ο άνδρας ανασύρθηκε και παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ. Οι Αρχές εξετάζουν και διερευνούν τους λόγους της κατάρρευσης και του εργατικού ατυχήματος.