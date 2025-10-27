Νέα αρνητική κατάταξη για την Ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της 75ης διάσκεψης του Διεθνούς Ινστιτούτου Τύπου στη Βιέννη παρουσιάστηκε και η νέα κατάταξη για την υποστήριξη των κρατών στην ελευθερία του Τύπου. Πρόκειται για τον δείκτη IMFS (Index on International Media Freedom Support).



Η κατάταξη αφορά 30 κράτη, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 21η θέση με μόλις 7 βαθμούς στον τομέα της «διπλωματικής στήριξης της ελευθερίας του Τύπου», ενώ στους τομείς της «οικονομικής στήριξης για την ανάπτυξη των ΜΜΕ» και της «στήριξης της ασφάλειας και προσταστίας των δημοσιογράφων», η Ελλάδα έλαβε μηδέν βαθμούς.



Συνολικά, τις πρώτες τρεις θέσεις της κατάταξης καταλαμβάνουν η Λιθουανία (24 βαθμοί), η Σουηδία (23 βαθμοί) και η Ολλανδία (20 βαθμοί). Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ιαπωνία (4 βαθμοί), η Νότια Κορέα και η Σλοβεβία (από 3 βαθμούς).





Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η οποία μοιράζεται την 21η θέση με την Ισπανία, σημειώνεται από το Κέντρο για τη Δημοσιογραφία και τη Δημοκρατία (Centre for Journalism and Democracy), ότι η Ελλάδα κατέγραψε βαθμούς μόνο στον τομέα της διπλωματίας, όπως και η Αυστρία, «κυρίως λόγω της προεδρίας τους σε μία από τις Ομάδες Φίλων για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων. Έλαβαν μηδενική βαθμολογία για τη χρηματοδότηση, επειδή διέθεσαν λιγότερο από 0,05% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειάς τους (ODA) στην ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης και δεν υποστήριξαν κανένα πολυμερές κοινό ταμείο».



Στην έκθεση του IMFS επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα τείνουν να συμφωνούν και με εκείνα της κατάταξης των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF). Όπως τονίζεται, γενικά, οι χώρες που τείνουν να έχουν σχετικά υψηλά επίπεδα ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στο εσωτερικό τους στην κατάταξή τους στην RSF, τείνουν επίσης να αποδίδουν καλά στον Δείκτη Διεθνούς Στήριξης της Ελευθερίας των Μέσων (IMFS), και το αντίστροφο. Για παράδειγμα, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Ελλάδα, η Ιταλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ταξινομήθηκαν το 2024 από την RSF ως χώρες με «προβληματικό» εσωτερικό περιβάλλον ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και χαρακτηρίστηκαν ως «χάλκινες» ή λιγότερο αποδοτικές στον Δείκτη Διεθνούς Στήριξης της Ελευθερίας των Μέσων.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην κατάταξη των «χάλκινων», δηλαδή των χωρών που έλαβαν από 0 έως 10 βαθμούς στην κατάταξη IMFS, συμπεριλαμβάνεται το 63% του συνολικού αριθμού των χωρών που εξετάστηκαν. Μάλιστα τέσσερις από αυτές ανήκουν στις λεγόμενες G7. Πρόκειται για το ΗνωμένοΒασίλειο (12η θέση), τις ΗΠΑ (12η θέση), την Ιταλία (24η θέση) και την Ιαπωνία (28η θέση). Το γεγονός αυτό, αποτυπώνει και τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελευθερίας του Τύπου σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στις λεγόμενες πλέον αναπτυγμένες οικονομίες.



Τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Λετονία και η Σλοβενία, έδωσαν το 0% της επίσημης βοήθειας Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ στην ανάπτυξη των ΜΜΕ.



Η νέα και σημαντική κατάταξη για την ελευθερία του Τύπου δημοσιεύεται από το νεοσύστατο Centre for Journalism and Democracy που υπάγεται στο βρετανικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου City St George's, όπου το τμήμα Δημοσιογραφίας θεωρείται το σπουδαιότερο στη Βρετανία σύμφωνα με την κατάταξη του 2023.