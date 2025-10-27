Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρός 48χρονος οδηγός- Το αυτοκίνητό του «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (27/10) στη Ζάκυνθο με θύμα έναν 48χρονο άνδρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ζακύνθου – Κατασταρίου, στο ύψος της περιοχής Πηγαδάκια, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, που εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε δύο ελαιόδεντρα.

Ο 48χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν μόνιμος κάτοικος του νησιού, τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ζακύνθου, ενώ προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Δείτε παρακάτω περισσότερες εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος:

H ανακοίνωση της αστυνομίας για το δυστύχημα

«Πρωινές ώρες σήμερα 27 Οκτωβρίου 2025, στην Ε.Ο. Ζακύνθου-Βολιμών (περιοχή Πηγαδάκια), αυτοκίνητο Ι.Χ., που οδηγούσε 48χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου».

Με πληροφορίες από imerazante.gr

Διαβάστε επίσης