Ηλεκτρικός: «Δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος», αναφέρει η ΣΤΑΣΥ για τον σταθμό «Μοναστηράκι»

Η ΣΤΑΣΥ απάντησε στα δημοσιεύματα που αναδεικνύουν τις φθορές στις σιδηροκατασκευές, τα σημάδια υγρασίας αλλά και το σοβαρό πρόβλημα στατικότητας στον σταθμό «Μοναστηράκι» του Ηλεκτρικού.

Συγκεκριμένα, οι οπτικές έρευνες των τελευταίων μηνών έδειξαν πως υπάρχει οξείδωση σε όλες τις δοκούς (κύριες, δευτερεύουσες και τεγίδες), καθώς και διόγκωση των διατομών. Καθώς μάλιστα μεγάλο μέρος της κατασκευής βρίσκεται εγκιβωτισμένο κάτω από τα δάπεδα του κτηρίου και της πλατείας, δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός του συνολικού μεγέθους της οξείδωσης των μεταλλικών στοιχείων σε αυτό το στάδιο.

Επιπλέον, πέρα από την οξείδωση στα μεταλλικά μέρη της κατασκευής, παρατηρήθηκε και αποδιοργάνωση των πληρώσεων της συμπαγούς οπτοπλινθοδομής (των τούβλων) στα σημεία όπου εντοπίζεται και τρεχούμενο νερό σε μορφή σταγόνων.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι πρόκειται για διαχρονικές φθορές από τις οποίες δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος, ενώ, προσθέτει ότι έχει αρχίσει η ανακαίνιση του σταθμού.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό “Μοναστηράκι” εμφανίζει διαχρονικά συνεχείς φθορές στην τοιχοποιία και το μεταλλικό στέγαστρο, λόγω παλαιότητας (τέλη του 19ου αιώνα) και υγρασίας, που δημιουργεί η εισροή υδάτων από το επίπεδο της πλατείας. Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου ενισχύθηκε το 2000, κατά την κατασκευή του σταθμού της Γραμμής 3 του Μετρό.

Οι επιτόπιες αυτοψίες των τεχνικών συνεργείων της ΣΤΑΣΥ και οι αναφορές επιβατών και μέσω της πλατφόρμας report.oasa.gr κατέδειξαν την ανάγκη συνολικών παρεμβάσεων στον σταθμό Μοναστηράκι (Γραμμή 1 Μετρό), δίχως να συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους χρήστες του.

Η ΣΤΑΣΥ ανέθεσε σε πρώτη φάση την εκπόνηση μελετών, που θα αποτιμήσουν και θα αποτυπώσουν λεπτομερώς την υφιστάμενη δομική κατάσταση του σταθμού (κλειστοί χώροι, μεταλλικό στέγαστρο) και θα καθορίσουν τις τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία.

Παράλληλα, για τη συνολική ανακαίνιση του σταθμού, υλοποιείται αυτήν την περίοδο ένα πλέγμα τεχνικών παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση πρόσθετων ενισχυτικών υδρορροών, εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμού, την επισκευή των ξύλινων εξωτερικών θυρών, την εφαρμογή τεχνικής λύσης για τον περιορισμό του κενού μεταξύ συρμού και αποβάθρας, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών και λαμπτήρων φθορίου με φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας LED».

Διαβάστε επίσης