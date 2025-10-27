Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντα από τον εμπρησμό στην έκθεση αυτοκινήτων

Ρεπορτάζ: Χάρης Γκίκας, Αναστασία Γκολέμη

Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10) στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν άγνωστοι δράστες έβαλαν φωτιά σε έκθεση αυτοκινήτων. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, έξι οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ άλλα τέσσερα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, προκαλώντας σκηνές χάους και αναστάτωσης στην περιοχή.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα, όταν τρεις κουκουλοφόροι, ντυμένοι στα μαύρα, πλησίασαν την έκθεση αυτοκινήτων και εκτόξευσαν μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό προς τα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από το κτίριο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι φλόγες τύλιξαν τα αυτοκίνητα, με τη φωτιά να εξαπλώνεται σε δύο διαφορετικά σημεία, μπροστά στην είσοδο της έκθεσης και λίγο πιο πέρα, όπου υπήρχαν σταθμευμένα ακόμη οχήματα.

Βίντεο-ντοκουμέντα που εξασφάλισε το Newsbomb.gr αποτυπώνουν τη στιγμή της πυρκαγιάς, με τις φλόγες να καταπίνουν κυριολεκτικά τα αυτοκίνητα μέσα στη νύχτα.

Ο ιδιοκτήτης της έκθεσης, μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές λέγοντας: «Ήταν 03:50 τα ξημερώματα όταν με ειδοποίησε ο συναγερμός ότι ενεργοποιήθηκαν τέσσερις ζώνες. Ένας γείτονας με ποδήλατο ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική. Μέχρι να φτάσουν, πέντε αυτοκίνητα είχαν ήδη τυλιχτεί στις φλόγες και συνολικά δέκα υπέστησαν ζημιές, έξι κάηκαν ολοσχερώς και τέσσερα υπέστησαν μεγάλες υλικές φθορές».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο σημείο βρέθηκαν μπουκάλια γεμάτα με βενζίνη, τα οποία, όπως εκτιμάται, χρησιμοποίησαν οι δράστες. «Ήταν τρία άτομα με κουκούλες και μάσκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Χάρη στην έγκαιρη επέμβασή τους, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί περαιτέρω.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο πλαστικά μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας με οργανωμένο σχέδιο και αναζητούν τους τρεις δράστες.

