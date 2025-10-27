Καρυστιανού: «Στην παρέλαση θα σας συνοδεύουν και οι 57 ψυχές που καθοδηγούν το ΟΧΙ του αγώνα μας»

«Αύριο η παρέλασή σας δεν είναι μόνο για τις γενιές που πέρασαν, αλλά και για τη δική σας γενιά, και για όσες έπονται, για αυτές που τους οφείλουμε όλοι μας ένα καλύτερο αύριο» αναφέρει σε ανάρτησή της

Newsbomb

Καρυστιανού: «Στην παρέλαση θα σας συνοδεύουν και οι 57 ψυχές που καθοδηγούν το ΟΧΙ του αγώνα μας»

Η Μαρία Καρυστιανού

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αφορμή την αυριανή παρέλαση η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της στέλνει μήνυμα στους μαθητές και τις μαθήτριες που θα συμμετέχουν.

«Όταν παιδιά μου στρέψετε το κεφάλι και το βλέμμα σας στην κατεύθυνση του ιερού αυτού Μνημείου, να θυμάστε ότι μπροστά στον ένδοξο πολεμιστή, πλάι στις επιγραφές που θυμίζουν τις ηρωικές μάχες είναι γραμμένα και 57 ονόματα. Δεν ήταν στρατιώτες (κάποιοι από αυτούς δεν προλάβαν...)» αναφέρει μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Η ιερή επέτειος του ΟΧΙ μας διδάσκει όλους, να αφήσουμε τη σιωπή και να αρθρώσουμε δυνατή και καθαρή φωνή!!

Να πούμε ηχηρό ΟΧΙ στην ισοπέδωση της χώρας μας απ' όσους μας συνθλίβουν καταχρώμενοι την εξουσία τους!

Αύριο αγαπητοί μαθητές, θα παρελάσετε μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν σε πόλεμο ζοφερό.

Όταν παιδιά μου στρέψετε το κεφάλι και το βλέμμα σας στην κατεύθυνση του ιερού αυτού Μνημείου, να θυμάστε ότι μπροστά στον ένδοξο πολεμιστή, πλάι στις επιγραφές που θυμίζουν τις ηρωικές μάχες είναι γραμμένα και 57 ονόματα. Δεν ήταν στρατιώτες (κάποιοι από αυτούς δεν προλάβαν...).

Χάθηκαν ενώ επέστρεφαν στα πανεπιστήμια, στα σπίτια, στους δικούς τους. Γιατί στις μέρες μας είναι ηρωική πράξη, το να μπαίνεις στο δημόσιο τραίνο. Γιατί στις μέρες μας είναι ηρωική πράξη, το να ζητάς δικαιοσύνη.

Και στην παρέλασή σας αυτή, να θυμάστε ότι αληθινή τιμή στην πατρίδα, δεν είναι οι κενές και υποκριτικές βαρύγδουπες δηλώσεις, αλλά η αληθινή αγάπη για την Ελλάδα και τους Έλληνες, η ευθύνη, η λογοδοσία, η αξιοπρέπεια, η αξιοκρατία και η δικαιοσύνη.

Αύριο στην παρέλασή σας, θα σας συνοδεύουν και οι 57 ψυχές που καθοδηγούν το ΟΧΙ του αγώνα όλων μας ενάντια στους σημερινούς εχθρούς της χώρας μας, που την έχουν βουλιάξει , στον βούρκο, στη σήψη και τη διαφθορά.

Αύριο η παρέλασή σας δεν είναι μόνο για τις γενιές που πέρασαν, αλλά και για τη δική σας γενιά, και για όσες έπονται, για αυτές που τους οφείλουμε όλοι μας ένα καλύτερο αύριο»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Νέα προβλήματα για τον Λουτσέσκου - Εκτός Γιακουμάκης και Λόβρεν

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της προτομής του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, παρουσία Τασούλα και Κακλαμάνη

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη

20:20LIFESTYLE

Ομολογία απιστίας απο την Ντέμι Μουρ: Γιατί απάτησε τον σύζυγό της, τη νύχτα πριν από τον γάμο

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Διαδηλωτής τον ρώτησε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 8 σφαίρες θαμμένο σε προαύλιο

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Μοναδικό έθιμο για την 28η Οκτωβρίου με το άναμμα του «Όχι» - Δείτε βίντεο

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο άλλοτε «κιτρινόμαυρος», Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Δεκαοκτώ αποδράσεις από ψυχιατρείο ο δράστης - Χαροπαλεύει η 69χρονη που δέχθηκε επίθεση ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία παράστασή του - «Πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια»

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει τρίτη προεδρική θητεία, αλλά χωρίς το παραθυράκι του Αντιπροέδρου

19:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ - Ελεύθερος με όρους ο τελευταίος κατηγορούμενος

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος η συμφωνία διάθεσης πλουτωνίου Ρωσίας - ΗΠΑ με απόφαση Πούτιν

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα «έπιασε» οικογενειακή φίλη με τον 10χρονο γιο της - Τη φιλοξενούσε και βίαζε το παιδί

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Στην παρέλαση θα σας συνοδεύουν και οι 57 ψυχές που καθοδηγούν το ΟΧΙ του αγώνα μας»

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 29χρονου από το Γαλάτσι

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εκτός κινδύνου αλλά σε σοβαρή κατάσταση το 15 μηνών μωρό που υπέστη εγκαύματα από καυτό λάδι

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Selfies, social media, τεχνητή νοημοσύνη και κλιματική κρίση κάνουν τα σαφάρι πιο επικίνδυνα

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λανουά: «Σωστό το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, λάθος αυτό εις βάρος της Κηφισιάς» - Βίντεο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή στην Περαία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα «έπιασε» οικογενειακή φίλη με τον 10χρονο γιο της - Τη φιλοξενούσε και βίαζε το παιδί

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 8 σφαίρες θαμμένο σε προαύλιο

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Δεκαοκτώ αποδράσεις από ψυχιατρείο ο δράστης - Χαροπαλεύει η 69χρονη που δέχθηκε επίθεση ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Είπα τη συνθηματική φράση…» - Τι αποκαλύπτει ο φερόμενος συνεργός για το διπλό φονικό

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Γλυφάδα: 69χρονη γυναίκα δέχθηκε άγριο χτύπημα ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες - Νοσηλεύεται για τέταρτη ημέρα στη ΜΕΘ

20:20LIFESTYLE

Ομολογία απιστίας απο την Ντέμι Μουρ: Γιατί απάτησε τον σύζυγό της, τη νύχτα πριν από τον γάμο

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Γυναίκα και κοριτσάκι έκλεψαν... πόνυ στη μέση του δρόμου

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία παράστασή του - «Πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια»

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Χανιά: «Δέχθηκα απειλές από το θύμα, μου έβρισε τη μητέρα, φοβήθηκα και τον πυροβόλησα» λέει ο 23χρονος δράστης

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: Το καθοριστικό λάθος του στη νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ