Μητέρα «έπιασε» οικογενειακή φίλη με τον 10χρονο γιο της - Τη φιλοξενούσε και βίαζε το παιδί

Θύμα ένα δεκάχρονο αγόρι και θύτης οικογενειακή φίλη

Newsbomb

Μητέρα «έπιασε» οικογενειακή φίλη με τον 10χρονο γιο της - Τη φιλοξενούσε και βίαζε το παιδί
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μητέρα αποκάλυψε τον εφιάλτη που βίωσε όταν έπιασε την ενήλικη οικογενειακή της φίλη να κακοποιεί σεξουαλικά τον 10χρονο γιο της. Η γυναίκα μιλώντας στη τηλεόραση του ΑΝΤ1, παρουσία του δικηγόρου της και χωρίς να αναφέρει την περιοχή όπου έγινε το περιστατικό, ανέφερε ότι γνώριζε τη γυναίκα ηλικίας 27 ετών για περίπου δύο χρόνια.

«Εμπιστεύτηκα μια κοπέλα που ήξερα δύο χρόνια. Είχε εξομολογηθεί πολλά πράγματα από το οικογενειακό της περιβάλλον, πολύ άσχημα πράγματα. Κακοποίηση από τον πατέρα της, αλλά και τον παππού της που έβαζε πορνό μπροστά της και αυνανιζόταν. Η ίδια τα έχει πει», είπε με γυρισμένη πλάτη στην κάμερα της εκπομπής «Αποκαλύψεις».

Έτσι, όταν πριν λίγο καιρό η 27χρονη αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, η γυναίκα που είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών αποφάσισε να τη φιλοξενήσει στο σπίτι της.

«Έδειχνε πολύ αγάπη στα παιδιά μου, όχι κάτι παράξενο… Της ψώνισα τα πάντα, την έβαλα στο σπίτι μου», είπε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τη συμβίωση με την 27χρονη, η μητέρα ανέφερε ότι δεν είδε κάποια περίεργη συμπεριφορά, με εξαίρεση ένα περιστατικό που ανέφερε η θεία της κατά τη διάρκεια επίσκεψης.

«Όταν ήρθε σπίτι μου, η θεία μου έφερε κάτι αποκριάτικα για τα παιδιά και εγώ ήμουν σούπερ μάρκετ. Σε μια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και λέει “ρε συ, ο … γυμνός έξω στην αυλή;”. Ήρθα σπίτι, έβαλα στο μυαλό μου αυτή την εικόνα, κοίμησα τα παιδιά και είδα από την κάμερα κάποιες κινήσεις», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Είδα τη γυναίκα να περνάει μπροστά από την κάμερα με το κινητό στο χέρι και να ανοίγει τη πόρτα για να μπει ο γιος μου», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια δικαιολογήθηκαν και οι δύο της, διαλύοντας κάθε ίχνος υποψίας.

Λίγες μέρες αργότερα, την επισκέφθηκε πάλι η θεία της και κάποια στιγμή η γυναίκα φώναξε τον 10χρονο γιο της, αλλά χωρίς απάντηση.

Τότε, έτυχε να θέλει να κάνει την ανάγκη της, οπότε κατευθύνθηκε προς την τουαλέτα. Το μπάνιο όμως, συνδέεται με πόρτα με την αυλή του σπιτιού.

«Μπήκα μέσα και είδα αυτό που δεν έπρεπε να δω», είπε, περιγράφοντας τον τρόμο.

«Η πρώτη σκέψη ήταν να βγάλω το παιδί μου από εκεί μέσα. Έβγαλα το παιδί μου, έκλεισα την πόρτα και δεν θυμάμαι τι της έκανα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι ήδη έχει πάει στο Αστυνομικό Τμήμα με τις αρχές να συλλαμβάνουν την 27χρονη. Επίσης, σημείωσε ότι εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που έχει στο σπίτι, αποκαλύφθηκε πως η γυναίκα βίαζε για περίπου ένα μήνα το 10χρονο παιδί.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Νέα προβλήματα για τον Λουτσέσκου - Εκτός Γιακουμάκης και Λόβρεν

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της προτομής του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, παρουσία Τασούλα και Κακλαμάνη

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη

20:20LIFESTYLE

Ομολογία απιστίας απο την Ντέμι Μουρ: Γιατί απάτησε τον σύζυγό της, τη νύχτα πριν από τον γάμο

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Διαδηλωτής τον ρώτησε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 8 σφαίρες θαμμένο σε προαύλιο

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Μοναδικό έθιμο για την 28η Οκτωβρίου με το άναμμα του «Όχι» - Δείτε βίντεο

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο άλλοτε «κιτρινόμαυρος», Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Δεκαοκτώ αποδράσεις από ψυχιατρείο ο δράστης - Χαροπαλεύει η 69χρονη που δέχθηκε επίθεση ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία παράστασή του - «Πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια»

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει τρίτη προεδρική θητεία, αλλά χωρίς το παραθυράκι του Αντιπροέδρου

19:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ - Ελεύθερος με όρους ο τελευταίος κατηγορούμενος

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος η συμφωνία διάθεσης πλουτωνίου Ρωσίας - ΗΠΑ με απόφαση Πούτιν

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα «έπιασε» οικογενειακή φίλη με τον 10χρονο γιο της - Τη φιλοξενούσε και βίαζε το παιδί

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Στην παρέλαση θα σας συνοδεύουν και οι 57 ψυχές που καθοδηγούν το ΟΧΙ του αγώνα μας»

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 29χρονου από το Γαλάτσι

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εκτός κινδύνου αλλά σε σοβαρή κατάσταση το 15 μηνών μωρό που υπέστη εγκαύματα από καυτό λάδι

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Selfies, social media, τεχνητή νοημοσύνη και κλιματική κρίση κάνουν τα σαφάρι πιο επικίνδυνα

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λανουά: «Σωστό το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, λάθος αυτό εις βάρος της Κηφισιάς» - Βίντεο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή στην Περαία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα «έπιασε» οικογενειακή φίλη με τον 10χρονο γιο της - Τη φιλοξενούσε και βίαζε το παιδί

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 8 σφαίρες θαμμένο σε προαύλιο

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Δεκαοκτώ αποδράσεις από ψυχιατρείο ο δράστης - Χαροπαλεύει η 69χρονη που δέχθηκε επίθεση ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Είπα τη συνθηματική φράση…» - Τι αποκαλύπτει ο φερόμενος συνεργός για το διπλό φονικό

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Γλυφάδα: 69χρονη γυναίκα δέχθηκε άγριο χτύπημα ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες - Νοσηλεύεται για τέταρτη ημέρα στη ΜΕΘ

20:20LIFESTYLE

Ομολογία απιστίας απο την Ντέμι Μουρ: Γιατί απάτησε τον σύζυγό της, τη νύχτα πριν από τον γάμο

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Γυναίκα και κοριτσάκι έκλεψαν... πόνυ στη μέση του δρόμου

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία παράστασή του - «Πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια»

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Χανιά: «Δέχθηκα απειλές από το θύμα, μου έβρισε τη μητέρα, φοβήθηκα και τον πυροβόλησα» λέει ο 23χρονος δράστης

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: Το καθοριστικό λάθος του στη νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ