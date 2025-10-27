Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 8 σφαίρες θαμμένο σε προαύλιο

Αδιανόητο περιστατικό συνέβη στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας εντοπίστηκε θαμμένο πιστόλι και 8 σφαίρες.

Όπως αναφέρθηκε στο Mega η πτέρυγα αυτή είναι το σημείο που κρατούνται σημαντικοί γνωστοί κρατούμενοι, Έλληνες και αλλοδαποί, αλβανικής καταγωγής αλλά και εμπλεκόμενοι στα κυκλώματα της τουρκικής μαφίας.

Το πιστόλι τύπου BERETTA βρέθηκε θαμμένο στο προαύλιο και η ανησυχία είναι έκδηλη για το πού θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί.

Οι αρχές φοβούνται το ενδεχόμενο να επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί σε απόπειρα απόδρασης με πιθανή ομηρεία σωφρονιστικών υπάλληλων.

Είναι ιταλικής κατασκευής των 9 mm και σύμφωνα με το Mega είναι από εκείνα που συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται σε συμβόλαια θανάτου.

Σημειώνεται ότι πριν μια εβδομάδα εντοπίστηκε όπλο με σφαίρες σε κελί του Κορυδαλλού στην πτέρυγα Ε.

Σε αυτή την πτέρυγα κρατούνται Πακιστανοί, Αλγερινοί, Κούρδοι και Τούρκοι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, υπήρχε πληροφορία εδώ και ένα μήνα. Αυτή τη στιγμή γίνονται και νέες έρευνες στις φυλακές από σωφρονιστικούς.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το όπλο το βρήκαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών.