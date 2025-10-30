Red Bull Wind Masters: Η Ελλάδα αποκτά το δικό της κορυφαίο windsurf event

Το Red Bull Wind Masters έρχεται για πρώτη φορά στα Νησσάκια της Λούτσας, μετατρέποντας τη θάλασσα της Αττικής σε σκηνή υψηλών επιδόσεων και θεάματος.

Το event θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 1 και 15 Νοεμβρίου, με την ημερομηνία να καθορίζεται από την πρόγνωση του καιρού. Όταν ο άνεμος ξεπεράσει τους 25 κόμβους, θα δοθεί το σήμα εκκίνησης και η Λούτσα θα γεμίσει 16 πολύχρωμα πανιά. Οι συμμετέχοντες θα αναμετρηθούν σε front, back και push loops, tabletοps, waveriding και εντυπωσιακά άλματα, διεκδικώντας μια θέση στο Red Bull Podium.

Η νέα γενιά του ελληνικού windsurf στο προσκήνιο

Η Ελλάδα διαθέτει πια αθλητές διεθνούς επιπέδου και το Red Bull Wind Masters έρχεται να το αποδείξει. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Lennart Neubauer, ο 21χρονος Ναξιώτης και Red Bull αθλητής που το 2024 κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο στο Freestyle Windsurfing του PWA World Tour στο Sylt της Γερμανίας, μετά από την εντυπωσιακή του νίκη στο Fuerteventura World Cup.

Ο Lennart θεωρείται σήμερα ένας από τους πιο τεχνικά εξελιγμένους windsurfers στον κόσμο και η συμμετοχή του στο ελληνικό event δίνει στο 1o Red Bull Wind Masters μια διάσταση διεθνούς επιπέδου.

Ένα event που φέρνει την Ελλάδα στο διεθνές προσκήνιο

Το Red Bull Wind Masters αποτελεί «συνέχεια» μιας σειράς διοργανώσεων που έχουν εντυπωσιάσει το κοινό σε παραλίες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Με τη φετινή ελληνική έκδοση, η χώρα μας μπαίνει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη του windsurfing, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αθλητών και θεατών από όλο τον κόσμο.

Οι τρεις κορυφαίοι νικητές θα κερδίσουν αεροπορικά μίλια για προορισμούς που αποτελούν όνειρο για κάθε windsurfer.

Παραμείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα του Red Bull Wind Masters καθώς και την οριστική ημερομηνία διεξαγωγής του event μέσα από το επίσημο website του Red Bull Greece εδώ.