Υπόθεση Jean Hanlon: Παραπέμπεται σε δίκη ο σύντροφός της 16 χρόνια μετά τον θάνατό της στο Ηράκλειο

Η 54χρονη Βρετανίδα είχε εντοπιστεί να επιπλέει νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009

Newsbomb

Υπόθεση Jean Hanlon: Παραπέμπεται σε δίκη ο σύντροφός της 16 χρόνια μετά τον θάνατό της στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δικαστική ανατροπή παίρνει η πολύκροτη υπόθεση της Βρετανίδας Jean Hanlon, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, σχεδόν 16 χρόνια μετά τον θάνατό της 54χρονης Βρετανίδας, το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφάσισε την παραπομπή του πρώην συντρόφου της σε δίκη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Πρόκειται για έναν Κρητικό, ο οποίος είχε εξεταστεί ως ύποπτος τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να προκύψουν επαρκή στοιχεία σε βάρος του. Ωστόσο, η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο και ο ίδιος κλήθηκε εκ νέου σε απολογία στις αρχές του έτους, αρνούμενος κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή με τον θάνατο της Jean Hanlon, που είχε επιλέξει να ζει μόνιμα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στις Γούβες.

Παρά την εισήγηση της εισαγγελέως, η οποία τον Αύγουστο είχε προτείνει την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου έκρινε διαφορετικά. Με απόφασή του, παραπέμπει τον πρώην σύντροφο της άτυχης Βρετανίδας να δικαστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ανατολικής Κρήτης για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην οικογένεια της Jean Hanlon. Οι τρεις γιοι της, που όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται για να αποδοθεί δικαιοσύνη, ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς, κάνοντας λόγο για μια σημαντική στιγμή δικαίωσης στη μακρόχρονη μάχη τους να αποκαλυφθεί η αλήθεια πίσω από τον θάνατο της μητέρας τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει ο εφιάλτης των πυρηνικών: Ποσειδώνας, η ρωσική τορπίλη ικανή να εξαπολύσει «ραδιενεργά τσουνάμι»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Μπλακ άουτ στην Ουκρανία μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές - «Ας τους αφήσουμε να πολεμήσουν» είπε ο Τραμπ στον Σι

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μπενάκη - Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ

09:58Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ο Μητσοτάκης με covid, ο Δένδιας, ο Άδωνις και οι «απουσίες» στο υπουργείο Άμυνας για τα εγκαίνια του νέου κτιρίου

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «καραβιά» μεταναστών στην Κρήτη: 79 άτομα διασώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με σφυρί από τον 31χρονο συγκάτοικό του δέχθηκε 70χρονος - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό στην Κύπρο: Πολίτης βρέθηκε από... λάθος σε «κλούβα» με κατάδικους

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Στο νοσοκομείο 16χρονος έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo Cars: Δωρεάν οικιακή φόρτιση για ένα έτος

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Φλόιντ Ρότζερ Μάγιερς: Πέθανε στα 42 του ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον νεαρό Γουίλ Σμιθ στον «Πρίγκιπα του Μπελ Αιρ»

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Jean Hanlon: Παραπέμπεται σε δίκη ο σύντροφός της 16 χρόνια μετά τον θάνατό της στο Ηράκλειο

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Η συμμορία «183» χτύπησε τον 13χρονο, λέει ο πατέρας του – Ποια ήταν η αφορμή

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Χειροπέδες σε ακόμα πέντε άτομα για την κινηματογραφική κλοπή - Ένας από τους «κύριους υπόπτους» ανάμεσά τους

09:09ΚΟΣΜΟΣ

«Game of Thrones» εναντίον AI - Πρώτη νίκη του συγγραφέα για τα πνευματικά δικαιώματα

09:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Euroleague και δράση στην Ευρώπη

09:04LIFESTYLE

Νταμιάνο Ντάβιντ: Ο τραγουδιστής των Måneskin αρραβωνιάστηκε την αγαπημένη του, Ντοβ Κάμερον

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Πτώματα σε δρόμο του Ρίο μετά την αιματηρή επιχείρηση κατά των καρτέλ: Ο ΟΗΕ ζητά έρευνα - Τι είναι η εγκληματική οργάνωση «Κόκκινη Διοίκηση»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το μουσείο του Λούβρου, η Σιένα της Ιταλίας: Φοιτητές «έκλεψαν» πίνακα-αριστούργημα - Δείτε βίντεο

08:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Winner με νιάτα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αστυνομικοί για τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων: Το σχέδιο για αποφυγή κλοπών «αλά Λούβρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Η συμμορία «183» χτύπησε τον 13χρονο, λέει ο πατέρας του – Ποια ήταν η αφορμή

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Πτώματα σε δρόμο του Ρίο μετά την αιματηρή επιχείρηση κατά των καρτέλ: Ο ΟΗΕ ζητά έρευνα - Τι είναι η εγκληματική οργάνωση «Κόκκινη Διοίκηση»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαίρης Χρονοπούλου: «Ήταν δολοφονία», λένε δύο στενοί της φίλοι - Τα 40 αποδεικτικά στοιχεία που κατέθεσαν στην ΓΑΔΑ

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Χειροπέδες σε ακόμα πέντε άτομα για την κινηματογραφική κλοπή - Ένας από τους «κύριους υπόπτους» ανάμεσά τους

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τα τηλέφωνα του 22χρονου στον εργοδότη πριν τις απόπειρες δολοφονίας στον 68χρονο

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

09:58Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ο Μητσοτάκης με covid, ο Δένδιας, ο Άδωνις και οι «απουσίες» στο υπουργείο Άμυνας για τα εγκαίνια του νέου κτιρίου

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

08:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αστυνομικοί για τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων: Το σχέδιο για αποφυγή κλοπών «αλά Λούβρο»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου - Νεκρός 23χρονος δικυκλιστής

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Σι: «Η συνάντησή μας πήρε 12 στα 10» - Οι συμφωνίες για σπάνιες γαίες και δασμούς και οι δοκιμές πυρηνικών μετά από 33 χρόνια

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Όποιο deal κυνήγησε, το πέτυχε με ευκολία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ