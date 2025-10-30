Υπόθεση Jean Hanlon: Παραπέμπεται σε δίκη ο σύντροφός της 16 χρόνια μετά τον θάνατό της στο Ηράκλειο

Δικαστική ανατροπή παίρνει η πολύκροτη υπόθεση της Βρετανίδας Jean Hanlon, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, σχεδόν 16 χρόνια μετά τον θάνατό της 54χρονης Βρετανίδας, το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφάσισε την παραπομπή του πρώην συντρόφου της σε δίκη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Πρόκειται για έναν Κρητικό, ο οποίος είχε εξεταστεί ως ύποπτος τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να προκύψουν επαρκή στοιχεία σε βάρος του. Ωστόσο, η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο και ο ίδιος κλήθηκε εκ νέου σε απολογία στις αρχές του έτους, αρνούμενος κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή με τον θάνατο της Jean Hanlon, που είχε επιλέξει να ζει μόνιμα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στις Γούβες.

Παρά την εισήγηση της εισαγγελέως, η οποία τον Αύγουστο είχε προτείνει την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου έκρινε διαφορετικά. Με απόφασή του, παραπέμπει τον πρώην σύντροφο της άτυχης Βρετανίδας να δικαστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ανατολικής Κρήτης για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην οικογένεια της Jean Hanlon. Οι τρεις γιοι της, που όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται για να αποδοθεί δικαιοσύνη, ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς, κάνοντας λόγο για μια σημαντική στιγμή δικαίωσης στη μακρόχρονη μάχη τους να αποκαλυφθεί η αλήθεια πίσω από τον θάνατο της μητέρας τους.