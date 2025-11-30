Εμπορικά καταστήματα: Ποιες Κυριακές του Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτά
Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων
Ολοκληρώνεται αύριο, 1 Δεκεμβρίου το τετραήμερο των μεγάλων προσφορών με την Cyber Monday. Στο πλαίσιο της μεγάλης «γιορτής των εκπτώσεων», της Black Friday, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα, καθώς και κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ήταν ανοιχτά.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και 3 Κυριακές του Δεκέμβρη:
- 14 Δεκεμβρίου 2025
- 21 Δεκεμβρίου 2025
- 28 Δεκεμβρίου 2025
Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι κλειστά.
Χριστούγεννα 2025: Πότε ξεκινάει το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα
Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.
Όπως υπογραμμίζεται, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.
Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).
Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, έχει ως εξής:
Πέμπτη
11/12/2025
09:00-21:00
Παρασκευή
12/12/2025
09:00-21:00
Σάββατο
13/12/2025
09:00-16:00
Κυριακή
14/12/2025
11:00-16:00
Δευτέρα
15/12/2025
09:00-16:00
Τρίτη
16/12/2025
09:00-21:00
Τετάρτη
17/12/2025
09:00-21:00
Πέμπτη
18/12/2025
09:00-21:00
Παρασκευή
19/12/2025
09:00-21:00
Σάββατο
20/12/2025
09:00-18:00
Κυριακή
21/12/2025
11:00-18:00
Δευτέρα
22/12/2025
09:00-21:00
Τρίτη
23/12/2025
09:00-21:00
Τετάρτη
24/12/2025
09:00-18:00
Πέμπτη
25/12/2025
ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή
26/12/2025
ΑΡΓΙΑ
Σάββατο
27/12/2025
09:00-18:00
Κυριακή
28/12/2025
11:00-18:00
Δευτέρα
29/12/2025
09:00-21:00
Τρίτη
30/12/2025
09:00-21:00
Τετάρτη
31/12/2025
09:00-18:00
Πέμπτη
01/01/2026
ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή
02/01/2026
ΚΛΕΙΣΤΑ