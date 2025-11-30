Cyber Monday: Συμβουλές για ασφαλείς αγορές

Συμβουλές για ασφαλείς αγορές από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Cyber Monday: Συμβουλές για ασφαλείς αγορές
Καθώς πλησιάζει η Cyber Monday, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» υπενθυμίζει στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και να ενημερώνονται σωστά πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η καταναλωτική κίνηση αυξάνεται σημαντικά, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για παραπλανητικές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάζουν οι καταναλωτές είναι:

  • Παραπλανητικές εκπτώσεις - Παρατηρούνται συχνά περιπτώσεις όπου οι τιμές πριν την έκπτωση έχουν τεχνητά αυξηθεί, ώστε το εμφανιζόμενο ποσοστό έκπτωσης να φαίνεται μεγαλύτερο.
  • Μη σαφής πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος - Ιδιαίτερα σε διαδικτυακές αγορές, η ελλιπής περιγραφή μπορεί να οδηγήσει σε αγορά προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ή στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή.
  • Κρυφές χρεώσεις και έξοδα αποστολής - Σε αρκετές περιπτώσεις οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν επιπλέον χρεώσεις που δεν παρουσιάζονται εξαρχής.
  • Καθυστερήσεις ή αδυναμία παράδοσης - Η αυξημένη ζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, ακόμη και σε αδυναμία παράδοσης παραγγελιών, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του καταναλωτή.
  • Ανασφαλείς συναλλαγές σε ιστοσελίδες αμφίβολης αξιοπιστίας - Ιστότοποι χωρίς επαρκή πιστοποίηση ή χωρίς πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ενέχουν κίνδυνο απάτης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας συστήνουν στους καταναλωτές τα ακόλουθα:

  • Έλεγχος της προηγούμενης τιμής - Βεβαιωθείτε ότι η τιμή πριν την έκπτωση είναι πραγματική. Αναζητήστε ιστορικά τιμών και συγκρίνετε προσφορές.
  • Προσοχή στους όρους αγοράς και επιστροφής - Ελέγξτε την πολιτική επιστροφών, ακυρώσεων και αλλαγών. Σε διαδικτυακές αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών.
  • Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής - Ελέγξτε ότι η σελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση (https - πιστοποιητικό SSL).
  • Αξιοπιστία καταστήματος - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία επικοινωνίας, φυσική έδρα και πλήρη νομικά στοιχεία. Αναζητήστε αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες.
  • Συγκράτηση στην παρόρμηση αγοράς - Η υψηλή προβολή και οι χρονικοί περιορισμοί των «flash offers» συχνά οδηγούν σε παρορμητικές αποφάσεις. Αγοράζετε μόνο όσα πραγματικά χρειάζεστε.
  • Επαλήθευση διαθεσιμότητας προϊόντων - Ζητήστε επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας, ειδικά σε ακριβά προϊόντα ή σε καταστήματα με περιορισμένο στοκ.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επισημαίνει ότι ενθαρρύνει όλους τους καταναλωτές να προσεγγίζουν τις προσφορές με ενημέρωση και κριτική σκέψη. Σε περίπτωση διαφορών με προμηθευτές, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.

