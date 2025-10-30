Κρήτη: Για δεύτερη ημέρα μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων στον ΒΟΑΚ - Βίντεο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, που παραμένουν για δεύτερη ημέρα στο μπλόκο που έχουν στήσει επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό του Ηρακλείου, αλλά και στα Χανιά, μεταξύ των κόμβων Μουρνιών και Σούδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση στο Ηράκλειο εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από το μπλόκο και να μετακινηθούν προς άλλη κατεύθυνση, πιθανότατα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Στο σημείο της συγκέντρωσης, στο παλιό Κτέο ξεκίνησαν περίπου στις 9.30 το πρωί της Πέμπτης (30/10) να καίνε ελαστικά, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Οι κτηνοτρόφοι που, μεταξύ άλλων, διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής και την απουσία ουσιαστικών μέτρων στήριξης, τονίζουν πως δεν πρόκειται να σταματήσουν αν δεν υπάρξει ουσιαστικός διάλογος, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο.

Συμπαράσταση από τους μελισσοκόμους

Σε ανακοίνωσή του ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ν. Χανίων «Η Μέλισσα» αναφέρει ότι "στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων κτηνοτρόφων και καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις και στα μπλόκα όπου και όποτε μπορούν".

