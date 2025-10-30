Νέα «καραβιά» μεταναστών στην Κρήτη: 79 άτομα διασώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου

Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε στην Κρήτη, με το Λιμενικό να διασώζει τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/10) 79 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο στα ανοιχτά της Γαύδου, 19 ναυτικά μιλιά νοτιοδυτικά του νησιού.

Στην επιχείρηση, την οποία συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, συμμετείχε περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, drone της δύναμης Frontex και δύο παραπλέοντα σκάφη.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό, και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Διαβάστε επίσης