Ηράκλειο: Με τη στολή της παρέλασης το παιδί έβλεπε τους γονείς να τσακώνονται στο Αστυνομικό Τμήμα

Τρία ανήλικα παιδιά, το ένα μάλιστα με τη στολή της παρέλασης, χρειάστηκε να δουν τους γονείς τους να δίνουν συνέχεια στις προσωπικές τους διαφορές και μάλιστα μέσα σε αστυνομικό τμήμα του νομού Ηρακλείου, όπου οδηγήθηκαν αμφότεροι, την Τρίτη (28/10).

Ο πατέρας και η μητέρα των παιδιών είναι καλοί γονείς, οι οποίοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν στα τρία ανήλικα παιδιά τους, τονίζει η εφημερίδα «Πατρίς».

Ωστόσο, το σημείο που δημιουργεί προβληματισμούς και προκαλεί αρνητικές εντυπώσεις είναι οι σχέσεις τους μεταξύ τους. Και οι δύο γονείς ασχολούνται με επαγγέλματα που απαιτούν αυστηρή τήρηση των τύπων και της δεοντολογίας. Παρά ταύτα, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα της σχέσης τους.

Συνελήφθη ο πατέρας

Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν υπάρξει καταγγελίες, η αστυνομία έχει ασχοληθεί, όπως και η Δικαιοσύνη, αλλά λύση στις κακές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των δύο γονιών, δεν έχει επιλυθεί.

Χθες, μετά από καταγγελία της πρώην συζύγου, συνελήφθη ο πατέρας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θέλησε να πάρει το παιδί του μετά την παρέλαση. Ο ίδιος, όπως λένε αστυνομικοί, έχει δικαστική απόφαση που του επιτρέπεται να παίρνει το παιδί από το σχολείο. Χθες, ημέρα της εθνικής επετείου, θέλησε να το πάρει από την παρέλαση και όχι από το σχολείο, πράξη που καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ως παραβίαση της δικαστικής απόφασης.

Όμως και ο πατέρας πέρασε στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας την πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών. Συνελήφθησαν και οι δύο, η μητέρα όμως αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ενώ ο πατέρας οδηγείται στη Δικαιοσύνη.

