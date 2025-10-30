Ζάκυνθος: Η πρώτη απάντηση του εκπαιδευτικού για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης

Ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας, εξέφρασε με ανάρτησή του την απογοήτευσή του σχετικά με το περιστατικό με πρωταγωνιστή τον μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομο.

Ο εκπαιδευτικός τόνισε ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση να δημιουργήσει οποιαδήποτε σύγκρουση και υπογράμμισε ότι «δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου».

Ο ίδιος αναφέρει ότι, στο τέλος της ομιλίας του, εισέπραξε τη συμπαράσταση από όλους τους παρευρισκομένους για την «άδικη επίθεση» που δέχτηκε. Δήλωσε ότι «σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν», και κατέληξε λέγοντας ότι δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί περαιτέρω ή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το θέμα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Κατ' αρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα: "Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα". Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».

Αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα

Αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα έχει προκαλέσει η δημόσια παρατήρηση του Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσοστόμου σε διευθυντή δημοτικού σχολείου στη Ζάκυνθο επειδή φορούσε το πουκάμισό του έξω από το παντελόνι του.

Στο βίντεο που έχει δει το «φως» της δημοσιότητας, ο Μητροπολίτης Δωδώνης ακούγεται να λέει απευθυνόμενος στον εκπαιδευτικό την ώρα που διάβαζε τον λόγο του για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να διαβάσεις λόγο μέσα στην Εκκλησία; Απαράδεκτο! Αίσχος!».

Δείτε το απόσπασμα:

Η απάντηση του Μητροπολίτη Δωδώνης

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος απάντησε για το περιστατικό: «Η παρατήρηση αφορούσε τον τρόπο που φορούσε το πουκάμισο. Σαν να πηγαίνει στο γήπεδο. Αυτός δεν μπορεί να είναι ομιλητής σε μία εκκλησιαστική και εθνική εορτή, μέσα στον Μητροπολιτικό Ναό. Επομένως έπρεπε να πάρουμε θέση και θα πάρουμε θέση κάθε φορά που υπάρχει αυτή η ασέβεια.»

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

«Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και καταδίκη του για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε εκκλησία του νησιού, όπου ο Μητροπολίτης Δωδώνης απηύθυνε δημόσια παρατήρηση σε εκπαιδευτικό και διευθυντή σχολείου για την ενδυμασία του, την ώρα που εκείνος απηύθυνε χαιρετισμό. Η στάση αυτή συνιστά απαράδεκτη προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου που υπηρετεί επί σειρά ετών με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση την εκπαίδευση στη Ζάκυνθο.

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν λειτούργημα με σεβασμό στους μαθητές, στους γονείς και στην κοινωνία, και αξίζουν τον ίδιο σεβασμό από όλους, ανεξαρτήτως ιδιότητας ή θεσμικού ρόλου. Η δημόσια επίπληξη, μάλιστα μέσα σε χώρο λατρείας και μπροστά σε κοινό, δεν συνάδει ούτε με τις αξίες του σεβασμού, της ευγένειας και της χριστιανικής αγάπης που η Εκκλησία πρεσβεύει.



Ο Σύλλογός μας στηρίζει απόλυτα τον συνάδελφο και καταδικάζει κάθε συμπεριφορά που προσβάλλει την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών και διαταράσσει το κλίμα αλληλοεκτίμησης που πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των θεσμών.

Πέραν τούτου, θλίψη αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα μία φορά η εκπαιδευτική κοινότητα στοχοποιείται από τα έσω, από εκείνα ακριβώς τα θεσμικά όργανα που οφείλουν να οικοδομούν μια ασφαλή κοινωνία εμπιστοσύνης, συναδελφικότητας και αλληλοϋποστήριξης, και που οφείλουν -αν μη τι άλλο- να γνωρίζουν ότι η αξιοπρέπεια ενός δασκάλου δεν έγκειται στην «ενδυματολογική του εμφάνιση», αλλά στο ψυχικό του μεγαλείο, στη στάση ζωής και στον τρόπο που σαν παιδαγωγός στέκεται απέναντι στα παιδιά, στους συναδέλφους και στην κοινωνία.

Για μας, η εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι ένας μηχανισμός τυπικότητας και εξωτερικής ευπρέπειας· είναι ένας ζωντανός οργανισμός αξιών, ευαισθησίας και πνεύματος. Ο δάσκαλος δεν υπηρετεί το ένδυμα, αλλά την ψυχή· δεν διδάσκει με το περίβλημα, αλλά με το παράδειγμα. Γιατί τα παιδαγωγικά ιδεώδη δεν ράβονται σε ύφασμα· πλάθονται στο ήθος, στην καρδιά και στο βλέμμα του δασκάλου που εμπνέει.

Καλούμε όλους τους φορείς να επιδεικνύουν σεβασμό στο έργο και το πρόσωπο κάθε εκπαιδευτικού και να αποφεύγουν δημόσιες συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αξίες της παιδείας και της δημοκρατίας».

