Κόρινθος: Απίστευτη ψαριά - Έβγαλαν ροφό 20 κιλών (video)

Μια σπάνια ψαριά έκαναν στον Κορινθιακό Κόλπο ο αντιδήμαρχος Κορινθίων, Βαγγέλης Παπαιωάννου, μαζί με την παρέα του, όταν κατάφεραν να πιάσουν έναν ροφό βάρους περίπου 20 κιλών.

Η προσπάθεια απαιτούσε υπομονή και επιμονή, καθώς το ψάρι χρειάστηκε αρκετή ώρα για να βγει στην επιφάνεια, αφήνοντας τελικά άφωνους τους ψαράδες με το μέγεθός του.