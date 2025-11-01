Κορωπί: «Ήταν πάντα κακοποιημένη» - Συγκλονίζει φίλη της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε

«Σε όλες τις σχέσεις της δυστυχώς φταίει το οικογενειακό της περιβάλλον. Ήταν πάντα κακοποιημένη», λέει φίλη της 40χρονης 

Κορωπί: «Ήταν πάντα κακοποιημένη» - Συγκλονίζει φίλη της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε
Σοκ προκαλούν τα όσα λέει φίλη της 40χρονης γυναίκας που ξυλοκοπήθηκε στο σπίτι της στο Κορωπί.

Η γυναίκα έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου. Έπειτα από νοσηλεία 8 ημερών, με τα τραύματα στο πρόσωπό της να αποτυπώνουν τις σκηνές φρίκης που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της στο Κορωπί, η γυναίκα από τη Λιθουανία επανέλαβε πως δεν θυμάται ποιος είναι ο δράστης του άγριου ξυλοδαρμού που υπέστη.

«Επειδή την ξέρω, θα τον αθωώσει πανηγυρικά»

«Σε όλες τις σχέσεις της δυστυχώς φταίει το οικογενειακό της περιβάλλον. Ήταν πάντα κακοποιημένη. Πάντα. Με σπασμένη κλείδα. Είχε γενικότερα κακοποιητικές σχέσεις», λέει φίλη της 40χρονης γυναίκας μιλώντας στην εκπομπή του Mega Χαμογέλα και πάλι.

«Μου είχε μιλήσει για την κακοποίηση της. Μου είχε πει ότι την χτυπούσε για διάφορους λόγους. Είχε μια πάρα πολύ δύσκολή παιδική ηλικία. Για την συγκεκριμένη, αυτές οι σχέσεις είναι φυσιολογικές. Σχέσεις αγάπης – εξάρτησης. Αν και ο πατέρας της είναι γνωστός ψυχίατρος , δεν έπρεπε να αποκτήσει παιδιά. Εκείνος ευθύνεται γι’ αυτές τις σχέσεις που αναζητά η Άγκνες και πέφτει συνέχεια σε λάθος χέρια.

Η Άγκνες ήταν από μόνη της ένα κακοποιημένο παιδί από τον πατέρα της. Έχει μεγαλώσει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Από την ηλικία των 10 ετών και μετά χρειαζόταν ψυχοθεραπεία με τον πατέρα που είχε. Με τους γονείς που είχε. Έχει μεγαλώσει σε αυτό το μοτίβο, του τρώω ξύλο ίσως είναι και δείγμα αγάπης. Και αυτό που λέει ότι δεν θυμάται, ψεύδεται. Είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα. Και αυτό που είπε «η γυναίκα μου θα με βγάλει», ήταν πιστεύω εγώ οι λέξεις κλειδιά για να μπορέσει να την κινήσει ώστε να τον αθωώσει ξανά. Δεν νομίζω ότι γνωρίζει πως είναι η πραγματική αγάπη. Χρειάζεται βοήθεια. Όταν ακούσαμε το τι είπε, μου έστειλαν μήνυμα οι φίλοι μας και είπαν ‘είναι σοβαρή; Τι είναι αυτά που λέει; Γιατί; Συγνώμη επειδή την ξέρω, θα τον αθωώσει πανηγυρικά.

«Μου είχε μιλήσει για την κακοποίηση της. Μου είχε πει ότι την χτυπούσε για διάφορους λόγους»

Πολύ λυπάμαι που καλύπτει έναν τέτοιο άνθρωπο. όταν μας ξυλοφορτώνουν δεν σκύβουμε το κεφάλι. Εάν κοιταχτεί στον καθρέφτη ελπίζω να της έρθει η θεία φώτιση και να πει «όχι έχω και δύο παιδιά». Ο ξυλοδαρμός να βρεθεί στη ΜΕΘ διασωληνωμένη δεν είναι αγάπη. Το παιδί σου να κλαίει και να λέει ‘ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά’ στον αστυνομικό, αυτό είναι αγάπη;».

