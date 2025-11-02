Αλέξανδρος Εξάρχου και Ελένη Βρεττού στην εκδήλωση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Στην εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στη χώρα μας η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Από την επιχειρηματική κοινότητα οι μόνοι που έδωσαν το «παρών» ήταν ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Εξάρχου με τη σύζυγό του Ελένη Βρεττού και ο επιχειρηματίας Νίκος Τσάκος με τη σύζυγό του, Σήλια Κριθαριώτη.