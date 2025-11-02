Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας της - «Θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου»

Η Αγγελική Νικολούλη θρηνεί για την απώλεια της μητέρας της, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Η δημοσιογράφος αποχαιρέτησε τη μητέρα της με ένα συγκινητικό μήνυμα, στο οποίο υπενθυμίζει τις δύο τραγικές απώλειες που έχει βιώσει η οικογένειά της στο παρελθόν, γράφοντας:

«Θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου». Με αυτή τη φράση, η Αγγελική Νικολούλη αναφέρεται στην απώλεια του 10χρονου γιου του αδερφού της και του 22χρονου γιου της αδερφής της, δύο τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν την οικογένεια.

Σύμφωνα με το Patrisnews, η κηδεία της μητέρας της δημοσιογράφου θα τελεστεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στον Πύργο, τον τόπο καταγωγής της οικογένειας.

Στον αποχαιρετισμό της η Αγγελική Νικολούλη αναφέρει: «Μανούλα μου…Έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ' το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε.

Πώς έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει. Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση.

Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους. Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. «Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε». Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ…»

