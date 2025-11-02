Πένθος για την Αγγελική Νικολούλη - Πέθανε η μητέρα της

Πέθανε η μητέρα της Αγγελικής Νικολούλη, βυθίζοντας στο πένθος τη δημοσιογράφο. Η γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό της γνωστής δημοσιογράφου σε κάθε της βήμα, επαγγελματικό και προσωπικό, πέθανε το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Την Τετάρτη η κηδεία της μητέρας της Αγγελικής Νικολούλη

Σύμφωνα με το Patrisnews, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στον Πύργο, απ' όπου κατάγεται η οικογένεια. Η εκλιπούσα άφησε πίσω της τρία παιδιά, τη Μαρία, τον Νίκο και την Αγγελική, αποτελώντας πάντα το στήριγμά τους και πηγή δύναμης στις ζωές τους.

Η Αγγελική Νικολούλη είχε αναφερθεί δημόσια το 2024 στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα της, εκφράζοντας τότε την ανησυχία και την απέραντη αγάπη της για εκείνη, που υπήρξε πάντα ο σταθερός της φάρος.

Η οικογένεια της δημοσιογράφου έχει έρθει αντιμέτωπη και στο παρελθόν με βαρύ πένθος. Όπως έχει εξομολογηθεί η ίδια, ο θάνατος τους είχε πλήξει δύο φορές: «Ο θάνατος έχει χτυπήσει την πόρτα της οικογένειάς μου δυο φορές, βυθίζοντάς μας σε βαρύ πένθος. Την πρώτη φορά χάθηκε ο 10χρονος γιος του αδελφού μου και τη δεύτερη ο 22χρονος μονάκριβος γιος της αδελφής μου. Και στις δυο περιπτώσεις επρόκειτο για τραγωδία και ένιωσα την ανάγκη να στηρίξω τους δικούς μου ανθρώπους», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.