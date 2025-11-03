Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

Την Τετάρτη λήγει η προθεσμία για τον προσωπικό αριθμό με τους πολίτες για τις επόμενες 48 ώρες να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν αυτοί ποιος θέλουν να είναι. Σε διαφορετική περίπτωση, από την Πέμπτη θα τους αποδοθεί προσωπικός αριθμός εντελώς αυτόματα.

Μόλις δύο ημέρες έχουν οι πολίτες, προκειμένου να εκδώσουν τον Προσωπικό Αριθμό τους, καθώς την Τετάρτη λήγει η προθεσμία.

Η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε προ ημερών για τον Προσωπικό Αριθμό ότι από τις 6 Νοεμβρίου θα δοθεί αυτόματα σε όσους δεν έχουν.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε αναλυτικά στις ταυτότητες διευκρινίζοντας ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες, με προδιαγραφές δεκαετίας ’60, δεν θα επιτρέπουν από το καλοκαίρι του 2026 ταξίδια εντός ΕΕ, λόγω χαμηλής ασφάλειας.

Μέχρι τότε οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού και τις αλλαγές που φέρνει στο Δημόσιο και την καθημερινότητα των πολιτών μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνιε ότι μέχρι στιγμής περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει προσωπικό αριθμό, ενώ από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

«Στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη και η ταλαιπωρία», υπογράμμισε ο υπουργός.