Θεσσαλονίκη: Πυροβολούσε στον αέρα με καραμπίνα γιατί τον ενόχλησαν οι φωνές –Τραυματίστηκε 15χρονος

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Επανομής.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ένας 55χρονος πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα όταν ενοχλήθηκε από τις φωνές παρέας ανηλίκων, με συνέπεια ένας 15χρονος να τραυματιστεί!

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 55χρονος ενοχλήθηκε από παρέα ανηλίκων, που βρισκόντουσαν σε γήπεδο δίπλα στο σπίτι του και αφού άρπαξε μια καραμπίνα, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας 15χρονος ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» όπου και νοσηλεύεται. Πληροφορίες αναφέρουν πως η ζωή του εφήβου δεν διατρέχει κίνδυνο.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού εντόπισαν άμεσα και συνέλαβαν τον 55χρονο. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του Νόμου περί όπλων από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Θερμαϊκού.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

