Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο 55χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 15χρονο

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με καραμπίνα στον αέρα, επειδή τον ενοχλούσαν οι φωνές παρέας ανηλίκων που έπαιζαν σε γηπεδάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα σκάγια ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το βράδυ, στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Ο 55χρονος φαίνεται πως ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκαναν οι ανήλικοι, που -σύμφωνα με την αστυνομία- βρίσκονταν σε γήπεδο που είναι κοντά στο σπίτι του συλληφθέντα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 55χρονος πήρε την καραμπίνα του, την οποία κατέχει νόμιμα, κι έβαλλε στον αέρα για εκφοβισμό. Από τα σκάγια, όμως, τραυματίστηκε ο 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παρέα των ανηλίκων. Κατά πληροφορίες, ο ανήλικος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

