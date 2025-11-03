Η χώρα που χτίζει από την αρχή μια νέα πρωτεύουσα: Η τωρινή της βυθίζεται!

Η Ινδονησία ζει μια πρωτόγνωρη πραγματικότητα: η πρωτεύουσά της, Τζακάρτα, βυθίζεται αργά αλλά σταθερά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η πόλη χάνει περίπου 17 εκατοστά υψόμετρο κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές να βρίσκονται ήδη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

