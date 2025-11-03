Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος

Θλίψη σκόρπισε στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση θανάτου του δημοσιογράφου Γιώργου Γκόγκου.

Ο δημοσιογράφος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, παρά τη μεγάλη μάχη που έδωσαν οι γιατροί στο νοσοκομείο Ζακύνθου για να τον επαναφέρουν.

Ο Γιώργος Γκόγκος υπήρξε ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος τη δημοσιογραφία. Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στο ραδιόφωνο Prisma 90,2, ενώ είχε συνεργαστεί επί σειρά ετών με την εφημερίδα «ΗΜΕΡΑ», τον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΖ και αργότερα με το ΙΟΝΙΑΝ.

Η τοπική κοινωνία, οι συνεργάτες και οι φίλοι του τον αποχαιρετούν με συγκίνηση, θυμούμενοι έναν άνθρωπο ευγενικό, ειλικρινή και πάντα πρόθυμο να προσφέρει.

