Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιάτης

Πέθανε σήμερα Δευτέρα (3/11) ο Έλληνας ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιάτης.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσω των social media ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ και γνωστός ηθοποιός, Σπύρος Μπιμπίλας. Ο Τάκης Μπαγιάτης είχε πάρει μέρος σε πολλές βιντεοταινίες και θεατρικές παραστάσεις.

Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Δαύλεια του νομού Βοιωτίας την Τρίτη, στις 11:30.

«Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Τάκης Μπαγιάτης, ηθοποιός και τα τελευταία χρόνια παραγωγός θεάτρου, ένας πάντα δραστήριος και χιουμορίστας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια κρατούσε το θέατρο “Χατζηχρήστου”.

Συνεργάστηκα άψογα μαζί του και θα θυμάμαι πάντα πόσο πολύ με εκτιμούσε και μου συμπαραστεκόταν στο έργο του ΤΑΣΕΗ. Ο αποχαιρετισμός θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Δαύλεια αύριο στις 11:30», αναφέρει ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανακοίνωσή του.

Η καριέρα του Τάκη Μπαγιάτη

Τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει παίξει:

Ορκιστείτε παρακαλώ 1982 ΥΕΝΕΔ

Ορκιστείτε παρακαλώ 1983 ΕΡΤ2

Κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες έχει παίξει:

Ο μοναχογιός μου ο αγαθιάρης 1973

Βιντεοταινίες στις οποίες έχει παίξει:

Έτσι, αλλιώς… κι αλλιώτικα 1987

Εμείς οι δυο πάμε πακέτο 1988

Μερικές τον προτιμούν… παρθένο! 1987

Ο μπαλαντέρ του έρωτα 1987

Οι κυβερνήσεις πέφτουνε αλλά τα πάμπερς μένουν 1989

Θεατρικές παραστάσεις στις οποίες έχει παίξει:

Κουπόνια και Μονά-Ζυγά 1979

Λυσιστράτη 79 1979

Οι Ερωτιάρηδες (1980) 1980

Τι Ψυχή θα Παραδώσετε… ρεεε; 2001

