Κατεφάδιση ορόφων ξενοδοχείου στη Μακρυγιάννη: Παρέμβαση του ΣτΕ για την καθυστέρηση

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε νέο πρακτικό μη συμμόρφωσης προς την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (2102/2019) που είχε κρίνει ότι πρέπει να γίνει η κατεδάφιση των παράνομων 3 τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου στην περιοχή Μακρυγιάννη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας.

Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει το 2019 ότι η οικοδομική άδεια προκαλεί βλάβη στο μνημείο της Ακρόπολης και έπρεπε να γίνει περιορισμός στο ύψος του ξενοδοχείου. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να πρέπει να κατεδαφιστούν ο μισός 6ος όροφος και ολόκληρος ο 8ος, ο 9ος και ο 10ος όροφος του εν λόγω ξενοδοχείου.

Με την οικοδομική άδεια είχε επιτραπεί η ανέγερση δεκαώροφου ξενοδοχείου ύψους 33 μέτρων, με 3 υπόγεια, φυτεμένο δώμα και ασκεπή πισίνα.

Τώρα, το ΣτΕ επιλήφθηκε και πάλι κατόπιν αιτήματος τεσσάρων κατοίκων της περιοχής Μακρυγιάννη -Κουκακίου και έκρινε ότι συντρέχει νόμιμος λόγος προσδιορισμού ενός χρηματικού ποσού που πρέπει να καταβληθεί ως κύρωση του δημοσίου, στους κατοίκους της περιοχής του Μακρυγιάννη που υπέβαλαν την αίτηση ζητώντας τη συμμόρφωση προς την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.