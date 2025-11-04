Ο ΟΠΑΠ φέρνει την εμπειρία της Formula 1 στην Αθήνα

Μοναδική εμπειρία υψηλών ταχυτήτων με προσομοιωτές F1 σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ της Αθήνας μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου.

Τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις… οδηγικές τους ικανότητες στις πιο διάσημες πίστες της Formula 1 έχουν οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Έως και τις 15 Νοεμβρίου, επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ της Αθήνας φιλοξενούν προσομοιωτές Formula 1 και δίνουν στους fans των υψηλών ταχυτήτων τη μοναδική ευκαιρία να μπουν εικονικά στη θέση των πιλότων, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη.

Με τρεις μεγάλες οθόνες και ήχο που θυμίζει κινητήρα αγωνιστικού αυτοκινήτου, ο προσομοιωτής μεταφέρει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, και όχι μόνο, σε όποια πίστα επιλέξουν για να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία Formula 1.

Οι προσομοιωτές έρχονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ στο πλαίσιο της συνεργασίας της Allwyn, μητρικής του ΟΠΑΠ, με τη Formula 1 και την ομάδα F1 της McLaren.

Μπορείτε να βρείτε τα καταστήματα ΟΠΑΠ που έχουν προσομοιωτές Formula 1 στο site του ΟΠΑΠ.