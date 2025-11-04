Το στοιχειωμένο χωριό της Κρήτης που κάποτε έσφυζε από ζωή
Το εγκαταλελειμμένο χωριό Καλάμι στην Κρήτη στέκει έρημο σε υψόμετρο 480 μέτρων
Χτισμένο σε μία πανέμορφη ημιορεινή τοποθεσία στην άκρη ενός μικρού λεκανοπεδίου σε υψόμετρο 480 μέτρων στα νότια του νομού Ηρακλείου στην Κρήτη, το χωριό Καλάμι στέκει σήμερα έρημο και εγκαταλελειμμένο. Οδικώς απέχει από το Ηράκλειο 78 χιλιόμετρα, από την Άνω Βιάννο 14 χιλιόμετρα και από την Ιεράπετρα 31 χιλιόμετρα.
