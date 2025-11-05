Ταξί: Σε εξέλιξη η πορεία των αυτοκινητιστών - Ποια είναι τα αιτήματά τους

Σε εξέλιξη η πορεία των αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν «τραβήξει» χειρόφρενο από το πρωί της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου, έως το πρωί της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου.

Μάλιστα, πραγματοποιούν πορεία από την οδό Σπύρου Πάτση με κατεύθυνση προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, που είναι:

«Ηλεκτροκίνηση: Άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035.

ΚΥΑ Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη: Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564).

Φορολογικό: Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) – Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ

Λεωφορειολωρίδες: Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας χωρίς διαχωρισμούς

Πειρατεία – Υποκλοπή Μεταφορικού Έργου – Πολυεθνικές:

Υπεράσπιση του ν.4530/2018 που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔΧ Ταξί σε σύγκριση με τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό και διόρθωση του όπου απαιτείται

Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό

Η ελάχιστη χρέωση για την χρήση των ενοικιαζόμενων Ε.Ι.Χ. με οδηγό να διαμορφωθεί στα 150 ευρώ για όληΤι την χώρα και η ελάχιστη μίσθωση να είναι τρεις ώρες για όλη την ελληνική επικράτεια»

Είναι χαρακτηριστικό πως ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε: «Τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς να συζητά μαζί μας».

Όπως μπορείτε να δείτε από τις φωτογραφίες και το βίντεο του Newsbomb.gr οι αυτοκινητιστές ταξί κινούνται με τα επαγγελματικά τους οχήματα προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που βρίσκεται στην περιοχή του Παπάγου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πορείας των ταξί

Όπως ενημερώνει η ΕΛΑΣ, λόγω της προγραμματισμένης οχηματοπομπής πραγματοποιούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρομολόγιο: Λεωφ. Αθηνών - Αχιλλέως - Πλατεία Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - Πατησίων - Λεωφ. Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Λεωφ. Μεσογείων - Μιχαλακοπούλου - Λεωφ. Μεσογείων - Υπ. Μεταφορών.