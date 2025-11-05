Η προσβλητική αφίσα κατά των Κρητικών που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο αφίσα με προσβλητικό περιεχόμενο για τους Κρητικούς,
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μία αφίσα με ακραίο και προσβλητικό περιεχόμενο για τους Κρητικούς κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Το υλικό περιλαμβάνει μηνύματα που χαρακτηρίζονται ρατσιστικά και προσβλητικά, με αναφορές σε αποκλεισμό και απέλαση.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:46 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
LIVE Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR
12:26 ∙ LIFESTYLE