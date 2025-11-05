Άλμυρος: Θύμα απάτης 59χρονη - Της άρπαξαν 24.000 ευρώ

Θύμα απάτης έπεσε μια 59χρονη από τον Αλμυρό, έπειτα από αγγελία που έβαλε για πώληση φορτηγού αυτοκινήτου. Ένας άγνωστος άνδρας της τηλεφώνησε και ζήτησε τα στοιχεία της για να κάνει δήθεν τη μεταβίβαση, δημιούργησε τραπεζικό λογαριασμό με τα στοιχεία της, μετέφερε 24.000 ευρώ από τον δικό της λογαριασμό και στη συνέχεια μετέφερε τα χρήματα σε πέντε αγνώστους.

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο δικάστηκαν σήμερα πέντε κατηγορούμενοι, στους λογαριασμούς των οποίων βρέθηκαν τα χρήματα της γυναίκας, δήλωσαν άγνοια, καθώς ο φυσικός αυτουργός της απάτης δεν βρέθηκε ποτέ, οι τρεις κρίθηκαν αθώοι λόγω αμφιβολιών, κατά πλειοψηφία και οι άλλοι δύο αθώοι επίσης κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με το magnesianews.gr. Οι κατηγορούμενοι έχουν καταγωγή από τα Χανιά, το Πέραμα, τον Πειραιά και από την Αθήνα, άλλοι παραβρέθηκαν στη δίκη και άλλοι εκπροσωπήθηκαν δια συνηγόρου.