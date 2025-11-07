Αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα: 45χρονος δέχθηκε πυρά από το θύμα του

Ο 45χρονος αρχικά λήστεψε ένα ζευγάρι υπό την απειλή καραμπίνας, στη συνέχεια όμως ο 21χρονος νεαρός τον αφόπλισε και κατά τη συμπλοκή τον πυροβόλησε στον θώρακα

Αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα: 45χρονος δέχθηκε πυρά από το θύμα του
Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο φράγμα του Αλιάκμονα, όταν 45χρονος ληστής δέχθηκε πυρά από το θύμα του, κατά τη διάρκεια συμπλοκής που ακολούθησε τη ληστεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 45χρονος έφτασε στο φράγμα, κοντά στη Βέροια, με το αυτοκίνητό του και το στάθμευσε κοντά σε αυτοκίνητο, όπου στο εσωτερικό του βρίσκονταν ένας 21χρονος και μία 20χρονη. Κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα, ο 45χρονος πυροβόλησε στον αέρα αλλά και προς το αυτοκίνητο των δύο νεαρών, αποσπώντας τα κινητά τους τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 8 ευρώ.

Ο 21χρονος όμως, βγήκε - στη συνέχεια - από το όχημα και πιθανόν μετά από πάλη απέσπασε την καραμπίνα από τον 45χρονο. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον θώρακα.

Έντρομη η 20χρονη κάλεσε την αστυνομία, ενώ στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 45χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

Ο 45χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ ο 21χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.

