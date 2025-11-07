Πένθος στο Ρέθυμνο για την απώλεια της Αντωνίας Σαριδάκη
Ομόφωνο Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης για την απώλεια της Αντωνίας Σαριδάκη
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης πραγματοποίησε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση, δια περιφοράς, σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, αμέσως μετά το θλιβερό άγγελμα του χαμού της Αντωνίας Σαριδάκη, υπαλλήλου του Δήμου. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα μεταξύ 11:00 και 11:30.
