Πένθος στο Ρέθυμνο για την απώλεια της Αντωνίας Σαριδάκη

Ομόφωνο Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης για την απώλεια της Αντωνίας Σαριδάκη

Newsbomb

Πένθος στο Ρέθυμνο για την απώλεια της Αντωνίας Σαριδάκη
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης πραγματοποίησε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση, δια περιφοράς, σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, αμέσως μετά το θλιβερό άγγελμα του χαμού της Αντωνίας Σαριδάκη, υπαλλήλου του Δήμου. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα μεταξύ 11:00 και 11:30.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:30ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Καταγγελίες κατά του Ισραήλ για τα υψίπεδα του Γκολάν

01:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Εξετάζει Μπάσι ο Παναθηναϊκός και φέρνει Φαρίντ

01:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας, αναβάθμισε τις προοπτικές του

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Πανεπιστήμιο Cornell: Υποχωρεί και πληρώνει 60 εκατ. δολάρια στην διακυβέρνηση Τραμπ

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Απειλεί με επιθετικές ενέργειες μετά την έλευση αμερικάνικου αεροπλανοφόρου

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο Ρέθυμνο για την απώλεια της Αντωνίας Σαριδάκη

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία EuroLeague: Πήρε το ντέρμπι η Ρεάλ - Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή

23:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου - Διατηρεί την Ελλάδα στο BBB

23:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ύποπτο δέμα σε στρατιωτική βάση που χρησιμοποιεί ο Τραμπ - 7 άτομα στο νοσοκομείο

23:39ΥΓΕΙΑ

Ημικρανίες: Οι 5 απαγορευμένες τροφές

23:36ΥΓΕΙΑ

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με πρόωρα και πιο σοβαρά εγκεφαλικά

23:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για 4 περιοχές

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Μόνο με έναν τρόπο θα τελειώσει η βεντέτα», λέει ο παππούς Φραγκιαδάκης

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντυπωσιακό τρίλεπτο ρεμέτζο του Eurochampion Jet και ταχύτατη αναχώρηση - Δείτε βίντεο

23:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παρτιζάν 80-71: Ανατροπή μέσω της άμυνας και της γραμμής των βολών

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχάγγελος Μιχαήλ: Γιατί είναι προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εσφαξε την πρώην συζυγό του με 19 μαχαιριές πάνω από τον τάφο του γιου τους που είχε αυτοκτονήσει

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τον έπιασαν να αφήνει ογκώδη και μπάζα σε πεζοδρόμιο και τον συνέλαβαν

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία απαγόρευσε τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από παιδιά κάτω των 15 ετών

22:38ΚΟΣΜΟΣ

James Watson: Πέθανε στα 97 o πρωτοπόρος του DNA - Βοήθησε στην ανακάλυψη της δομής της διπλής έλικας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στη Βέροια: «Πυροβόλησε εξ επαφής, τα παιδιά παρακαλούσαν να μη τα σκοτώσει»

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Βοιωτία: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες σε κλεμμένο ΙΧ

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Απήγαγαν και σκότωσαν Ρώσο κρυπτο-μεγιστάνα και τη σύζυγό του - Βρέθηκαν διαμελισμένοι σε βίλα στα Εμιράτα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Ντίμης Κρίτσας

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Έκλεισαν δρόμοι στο κέντρο - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντυπωσιακό τρίλεπτο ρεμέτζο του Eurochampion Jet και ταχύτατη αναχώρηση - Δείτε βίντεο

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Κέιτ Μπλάνσετ και Βανέσα Ρεντγκρέιβ κλέβουν τις εντυπώσεις στη Μάνη - Γυρίσματα στην Καρδαμύλη

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρεθυμνιώτισσα που μαγεύει με τον χορό της

21:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε «φίλοι» την κρατούσαν αλυσοδεμένη στην αυλή και την πυροβολούσαν - Λεπτομέρειες της φρίκης στο Τέξας

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εσφαξε την πρώην συζυγό του με 19 μαχαιριές πάνω από τον τάφο του γιου τους που είχε αυτοκτονήσει

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Αϊβάζογλου για NBA Europe: «Ξεκινάμε Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες» - Η αποκάλυψη για τις 12 μόνιμες

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχάγγελος Μιχαήλ: Γιατί είναι προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας

22:38ΚΟΣΜΟΣ

James Watson: Πέθανε στα 97 o πρωτοπόρος του DNA - Βοήθησε στην ανακάλυψη της δομής της διπλής έλικας

16:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή των Ταξιαρχών: Ποιοι είναι οι Αρχάγγελοι - Οι οκτώ Αρχηγοί των Αγγελικών Δυνάμεων

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ