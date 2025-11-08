Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: 70-100 δισ. τα έσοδα από το ελληνικό φυσικό αέριο

Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις εισοδημάτων για μεσαία τάξη και νέους

Η Καθημερινή: Κακούργημα οι μπαλωθιές

Τα Νέα: Ελπίζω να μη σταθεί εμπόδιο η Τουρκία

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου

05:24ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι έχουν απαχθεί η εξαφανιστεί υπό το νέο καθεστώς της χώρας

04:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Από τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Τα ανώτατα ποσά ανά οικογένεια

04:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στους 14 οι νεκροί από την αεροπορική τραγωδία στο Λούισβιλ

03:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: ενσωματώνουν το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ στο ψήφισμα του ΟΗΕ για δύναμη ασφάλειας στη Γάζα

03:09ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζική επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών από τις ρωσικές δυνάμεις

02:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Μέγα ψέμα» οι κατηγορίες των ΗΠΑ για σχέδιο δολοφονίας στο Μεξικό

02:20ΚΟΣΜΟΣ

264 επιθέσεις σε έναν μήνα: Ιστορικό ρεκόρ βίας εποίκων στη Δυτική Όχθη κατά Παλαιστινίων

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ:«Μποϊκόταζ» στην Ν. Αφρική για διωγμούς κατά λευκών - Δεν θα στείλει εκπροσώπους στην G-20

01:30ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Καταγγελίες κατά του Ισραήλ για τα υψίπεδα του Γκολάν

01:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Εξετάζει Μπάσι ο Παναθηναϊκός και φέρνει Φαρίντ

01:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας, αναβάθμισε τις προοπτικές του

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Πανεπιστήμιο Cornell: Υποχωρεί και πληρώνει 60 εκατ. δολάρια στην διακυβέρνηση Τραμπ

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Απειλεί με επιθετικές ενέργειες μετά την έλευση αμερικάνικου αεροπλανοφόρου

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο Ρέθυμνο για την απώλεια της Αντωνίας Σαριδάκη

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία EuroLeague: Πήρε το ντέρμπι η Ρεάλ - Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή

23:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου - Διατηρεί την Ελλάδα στο BBB

23:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ύποπτο δέμα σε στρατιωτική βάση που χρησιμοποιεί ο Τραμπ - 7 άτομα στο νοσοκομείο

23:39ΥΓΕΙΑ

Ημικρανίες: Οι 5 απαγορευμένες τροφές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στη Βέροια: «Πυροβόλησε εξ επαφής, τα παιδιά παρακαλούσαν να μη τα σκοτώσει»

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Πολική αρκούδα έφαγε κολοκύθα που ζυγίζει περισσότερα κιλά από την ίδια - Δείτε φωτογραφίες

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Αϊβάζογλου για NBA Europe: «Ξεκινάμε Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες» - Η αποκάλυψη για τις 12 μόνιμες

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Ντίμης Κρίτσας

21:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Έκλεισαν δρόμοι στο κέντρο - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε «φίλοι» την κρατούσαν αλυσοδεμένη στην αυλή και την πυροβολούσαν - Λεπτομέρειες της φρίκης στο Τέξας

20:56ΚΥΠΡΟΣ

Ιστορική απόφαση για την Κύπρο: Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων 65 χρόνια μετά

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντυπωσιακό τρίλεπτο ρεμέτζο του Eurochampion Jet και ταχύτατη αναχώρηση - Δείτε βίντεο

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Βοιωτία: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες σε κλεμμένο ΙΧ

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Απήγαγαν και σκότωσαν Ρώσο κρυπτο-μεγιστάνα και τη σύζυγό του - Βρέθηκαν διαμελισμένοι σε βίλα στα Εμιράτα

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχάγγελος Μιχαήλ: Γιατί είναι προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Το διαζύγιο του επικεφαλής της κυβερνοαστυνομίας του Κιέβου «έκανε» την πεθερά του εκατομμυριούχο - Τα ακίνητα στη «Ριβιέρα της Μαύρης Θάλασσας»

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία EuroLeague: Πήρε το ντέρμπι η Ρεάλ - Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ