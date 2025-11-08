Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: 70-100 δισ. τα έσοδα από το ελληνικό φυσικό αέριο
Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις εισοδημάτων για μεσαία τάξη και νέους
Η Καθημερινή: Κακούργημα οι μπαλωθιές
Τα Νέα: Ελπίζω να μη σταθεί εμπόδιο η Τουρκία
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο Σάββατο 8 Νοεμβρίου
Trending
Πέθανε ο Ντίμης Κρίτσας
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΟΗΕ: Καταγγελίες κατά του Ισραήλ για τα υψίπεδα του Γκολάν
01:22 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Εξετάζει Μπάσι ο Παναθηναϊκός και φέρνει Φαρίντ
23:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πένθος στο Ρέθυμνο για την απώλεια της Αντωνίας Σαριδάκη
23:39 ∙ ΥΓΕΙΑ
Ημικρανίες: Οι 5 απαγορευμένες τροφές
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
22:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο Ντίμης Κρίτσας
21:36 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα
23:13 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος