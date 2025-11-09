Σοφία Ζαχαράκη: «Ξεκινάμε ενημέρωση για τα ναρκωτικά, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά»

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας για την ασφάλεια των σχολείων, τα κενά στα σχολεία και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και για τους αιώνιους φοιτητές

Σοφία Ζαχαράκη: «Ξεκινάμε ενημέρωση για τα ναρκωτικά, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά»
Η Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Mega αναφέρθηκε στην ασφάλεια στα σχολεία, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τους αιώνιους φοιτητές.

Για την υπόθεση των Βοριζίων και το κοινωνικό ζήτημα που ανακύπτει μίλησε αρχικά η κ. Ζαχαράκη.

«Στην υπόθεση της Κρήτης είναι σημαντικό και το θέμα της ασφάλειας. Πώς θα αισθανθεί ασφαλής η κοινωνία, έτσι ώστε οποιαδήποτε έκφανση έχει, το σχολείο, το να πας στη δουλειά, να κάνεις μια κοινωνική ζωή, θα επανέλθει. Άρα είναι ένα θέμα αποκατάστασης ασφάλειας. Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται στην Κρήτη πριν από το γεγονός, δουλεύουμε για το σχολείο, μπορεί να έκλεισε αλλά βάλαμε αμέσως τηλεκπαίδευση για να μην μείνουν τα παιδιά πίσω στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Την Δευτέρα θα πάνε σχολείο. Έχουμε στείλει ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανθρώπους της εκπαίδευσης και έχουν μιλήσει με όλους τους γονείς. Είναι ανήσυχοι οι άνθρωποι στα Βορίζια και τα παιδιά θέλουν να πάνε σχολείο. Η παρουσία της αστυνομίας δημιουργεί έντονη ψυχολογική πίεση. Το σημαντικότερο είναι να ξεκινήσουμε πάλι να είμαστε στην τάξη», είπε αρχικά.

Για την ασφάλεια στα σχολεία και την ανήλικη παραβατικότητα: «Το κομμάτι της διακίνησης ναρκωτικών στα σχολεία ή το προπαραβατικό ή παραβατικό, είναι κάτι που το βλέπουμε να εξελίσσεται στον χώρο τη εκπαίδευσης. Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη. Και ξεκινάμε την ενημέρωση για το κομμάτι της πρόληψης, για τα ναρκωτικά κτλ. δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά. Η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια. Στο κομμάτι της έρευνας διοικητικά το ψάχνουμε. Κάνουμε συνεχώς ενημερώσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, στους ψυχολόγους».

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια: «για αρχή, τα πρώτα προγράμματα που πήραν την πιστοποίηση έχουν ξεκινήσει. Είναι 16 αυτή την στιγμή, και βέβαια υπάρχουν εκκρεμότητες για απαντήσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα έλαβαν απαντήσεις 8. Είναι μια ιστορικής στιγμής μεταρρύθμιση. Είναι σημαντικό η μεταρρύθμιση να έχει το υπόβαθρο της αυστηρότητας και της τεκμηρίωσης που χρειάζονται.

Για τα δημόσια πανεπιστήμια και την διαγραφή των αιώνιων φοιτητών: «φέτος οι νέοι φοιτητές έκαναν εγγραφή νωρίτερα από ποτέ. Κάναμε μια νέα προσθήκη σύμφωνα με την οποία κάναμε τις μετεγγραφές δυο μήνες νωρίτερα. Έχουμε διπλασιάσει το φοιτητικό επίδομα επίσης. Για το κομμάτι της «δεύτερης ευκαιρίας» όπως το λέμε, 30.000 θέλησαν να εμφανιστούν τα τελευταία 2 χρόνια και να διεκδικήσουν την παρουσία τους στο πανεπιστήμιο. Περίπου 285.000 αναμένεται να είναι αυτοί που θα διαγράφουν. Οι τελικές λίστες θα βγουν από τις γραμματείες των σχολών. Ο παλαιότερος φοιτητής έχει εγγραφεί το 1935. Η μεγαλύτερη όμως μάζα είναι από το 2000 και μετά. Εκ του νόμου μπορεί κάποιος να πάει και να αποδείξει ότι έχει εμφανιστεί στο πανεπιστήμιο και θέλει να τελειώσει τη σχολή του».

Για τα κενά στα σχολεία: «Μέσα στην εβδομάδα θα «τρέξει» η 3η φάση αναπληρωτών, η οποία παλαιότερα ξεκινούσε τον Δεκέμβριο. Το θέμα τα κενών είναι και νομικό ζήτημα. Χτίζουμε ένα προβλεπτικό σύστημα κενών. Ξέρουμε πόσοι είναι οι μόνιμοι, ξέρουμε πόσοι είναι οι αναπληρωτές. Έχουμε όμως πλέον πολλές αιτήσεις για παράλληλες στηρίξεις. Το δημογραφικό θα παίξει ρόλο γιατί θα συγκρατήσει το σχολείο σε μία περιοχή».

