Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (10/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
10/11/2025 6:30:00 πμ
10/11/2025 2:30:00 μμ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΙΠΙΝΟΥ - ΔΟΞΗΣ - ΝΕΜΕΑΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ - ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΡΟΥΣΒΕΛΤ - ΗΛΙΔΟΣ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΙΚΑΡΙΑΣ - ΦΑΙΣΤΟΥ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ - ΠΑΤΡΩΝ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ
511
Κατασκευές
10/11/2025 8:00:00 πμ
10/11/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΣΟΥ απο κάθετο: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΣΥΒΡΙΣΣΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΣΥΒΡΙΣΣΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΦΕΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1277
Λειτουργία
10/11/2025 8:00:00 πμ
10/11/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΓ. ΖΩΝΗΣ απο κάθετο: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ έως κάθετο: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
1273
Λειτουργία
10/11/2025 8:00:00 πμ
10/11/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΠΛΑΝΩΝ έως κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΠΛΑΝΩΝ 10 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1278
Λειτουργία
10/11/2025 8:00:00 πμ
10/11/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/ΖΥΓΑ οδός:ΜΑΝΙΤΑΚΗ απο κάθετο: ΑΥΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1275
Λειτουργία
10/11/2025 8:00:00 πμ
10/11/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1276
Λειτουργία
10/11/2025 8:00:00 πμ
10/11/2025 1:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΥΠΤΟΥ απο κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΧΗΔΩΝΟΣ απο κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΝΕΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1438
Κατασκευές
10/11/2025 8:00:00 πμ
10/11/2025 1:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά οδός:ΑΙΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΙΝΟΥ ΝΟ 1 - 7 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1438
Κατασκευές
10/11/2025 8:00:00 πμ
10/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΒΩΝ απο κάθετο: ΚΑΝΑΠΙΤΣΕΡΗ έως κάθετο: ΘΗΒΩΝ 243 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΘΗΒΩΝ έως κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Συντήρηση
10/11/2025 8:00:00 πμ
10/11/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΚΡΙΕΖΗ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΓΑΖΗ ΑΝΘΙΜΟΥ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ - ΑΝΕΜΩΝΑΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΙΑΣΩΝΟΣ - ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
289
Λειτουργία
10/11/2025 8:00:00 πμ
10/11/2025 5:00:00 μμ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ν.ΜΑΚΡΗ - ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΒΑΛΑΣΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΡΙΜΙΝΙ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΗΤΕΙΑΣ - ΔΩΡΙΔΟΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΑΖΑΡΟΥ - ΚΑΦΕΤΖΗ - ΦΩΚΑΙΑΣ - ΕΜΜΕΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - Κ.ΚΑΝΑΡΗ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΛΥΚΕΙΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΘΡΑΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΑΝΔΡΟΥ - ΔΡΑΜΑΣ - ΤΣΙΜΑ ΗΡΑΚΛΗ - ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ - ΑΡΓΟΥΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΑΓΑΚΗ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΚΟΥΡΤΗ ΝΙΚ. - ΚΑΦΕΤΖΗ - ΚΟΛΛΙΑ ΜΙΧ. - ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΑΡΕΤΗΣ - ΠΑΣΒΑΓΚΑ - ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ - ΕΜΜΕΗ - ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1479
Λειτουργία
10/11/2025 8:00:00 πμ
10/11/2025 5:00:00 μμ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ, ΚΑΝΑΡΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΛΑΓΚΑΔΑ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, 17Η ΝΟΕΜΒΡΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΣΚΡΑ, ΛΑΧΑΝΑ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
903
Κατασκευές
10/11/2025 8:30:00 πμ
10/11/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΙΠΙΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ
1274
Λειτουργία
10/11/2025 9:00:00 πμ
10/11/2025 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
1431
Κατασκευές
10/11/2025 9:00:00 πμ
10/11/2025 12:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟ 17Γ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1433
Κατασκευές
10/11/2025 10:00:00 πμ
10/11/2025 12:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Ζυγά οδός:ΚΡΟΝΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΡΟΝΟΥ ΝΟ 14 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΟΝΟΥ έως κάθετο: ΚΡΟΝΟΥ ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1435
Κατασκευές
10/11/2025 10:30:00 πμ
10/11/2025 3:00:00 μμ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ - ΚΩΝΣΤ/ΛΕΩΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ -
509
Κατασκευές
10/11/2025 11:00:00 πμ
10/11/2025 3:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΑΣΗΘΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΥΛΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
1437
Κατασκευές
10/11/2025 12:00:00 μμ
10/11/2025 2:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΝΑΓΡΑΣ απο κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ έως κάθετο: ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ απο κάθετο: ΟΡΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΤΑΝΑΓΡΑΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΟΡΕΣΤΟΥ ΝΟ 16 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΟΡΕΣΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΛΙΚΗ έως κάθετο: ΟΡΕΣΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ
1434
Κατασκευές
10/11/2025 12:00:00 μμ
10/11/2025 3:00:00 μμ
ΕΡΥΘΡΩΝ
Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΥΤΗΣ Υ/Σ - 21 ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ
835
Συντήρηση
10/11/2025 12:30:00 μμ
10/11/2025 4:30:00 μμ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΩΝΣΤ/ΛΕΩΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ
510
Κατασκευές
10/11/2025 1:00:00 μμ
10/11/2025 4:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΟΡΓΗΣ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
1432
Κατασκευές
