Κώστας Σαμαράς για τα γενέθλια της Λένας: «Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω»

«Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω», γράφει σε μια συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της Λένας Σαμαρά, ο αδελφός της Κώστας, στο Facebook.

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένα έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, στις 7 Αυγούστου, βυθίζοντας την οικογένεια και τους αγαπημένους της στο πένθος. Σήμερα, 10 Νοεμβρίου, ήταν τα γενέθλιά της και ο μοναδικός αδελφός της, Κώστας, γράφει στο facebook μερικά πολύ προσωπικά λόγια για εκείνη: «Σήμερα θα είχες γενέθλια. Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω. Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή».

«Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει…αλλά μου λείπεις…και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα», συμπληρώνει ο Κώστας Σαμαράς στην ανάρτησή του.

Ο Κώστας Σαμαράς έχει δημοσιεύσει ακόμη δύο φορές κείμενα και φωτογραφίες για την αδελφή του. Αρχικά, λίγο μετά την κηδεία της, όταν ευχαρίστησε όσους του συμπαραστάθηκαν στο πένθος, αλλά και ανήμερα των δικών του γενεθλίων, όταν είχε γράψει: «Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας».

