Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

Στο πένθος βυθίστηκε η σχολική κοινότητα της Ροδόπης στο άκουσμα του θανάτου 14χρονης μαθήτριας του Γυμνασίου Σαπών.

Η εκπαιδευτική κοινότητα, οι συμμαθητές και οι καθηγητές της 14χρονης δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν ότι το χαμογελαστό κορίτσι έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης αποχαιρέτησε τη μαθήτρια με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Δεν υπάρχει πιο θλιβερό από το να αποχαιρετάς για πάντα ένα παιδί! Ένα παιδί που έφυγε νωρίς, μα άφησε πίσω του φως. Το Γυμνάσιο Δ.Ε. Σαπών πενθεί. Η εκπαίδευση πενθεί. Μια 14χρονη μαθήτριά μας δεν είναι πια μαζί μας. Το χαμόγελό της, η καλοσύνη της, η δύναμή της — όλα θα μείνουν χαραγμένα στις καρδιές μας. Ήταν ένα παιδί γεμάτο ελπίδα, που πάλεψε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα. Η τάξη της, οι φίλοι της, οι καθηγητές της, όλοι νιώθουν το κενό που άφησε… Καλό ταξίδι!».

