Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο σε μπλόκο στην Πάτρα
Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων, όταν ο τροχονόμος επιχειρούσε έλεγχο στα οχήματα
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάτρα, όταν οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε, άνδρα της Τροχαίας.
Όπως αναφέρει το patrisnews, το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων, όταν υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, ο οδηγός παρέσυρε τον τροχονόμο ο οποίος επιχειρούσε τον έλεγχο.
Η προανάκριση του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τροχαία Πατρών.
