Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο  καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 40χρονος καθηγητής ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία και διδάσκει σε ειδικό σχολείο στην Πάτρα.

Σε βάρος του 40χρονου επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, η υποχρέωση τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα καθώς επίσης και η απαγόρευση προσέγγισης της μαθήτριας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την περασμένη Πέμπτη έπειτα από καταγγελία του πατέρα 15χρονης μαθήτριας, ο οποίος ανέφερε στις Αρχές ότι ο εκπαιδευτικός έδειξε στην κόρη του άσεμνες φωτογραφίες ανηλίκων από το κινητό του τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα της μαθήτριας, ο 40χρονος καθηγητής ενώ ήταν στην τάξη με την ανήλικη φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε τα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του ηλικίας 5 και 7 ετών. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κατά λάθος είδε η νεαρή μαθήτρια τις φωτογραφίες αυτές, καθώς της έδειχνε άλλο φωτογραφικό υλικό.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, που προχώρησαν στην κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του 40χρονου, όπου εντοπίστηκαν οι επίμαχες φωτογραφίες.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στην Κορινθία, κατά την οποία κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός υπολογιστής και σκληροί δίσκοι.

Με πληροφορίες από tempo24.news

