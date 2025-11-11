Εύβοια: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του άνδρας - Είχε φύγει από την ζωή πριν από 10 ημέρες

Θλίψη προκαλεί η είδηση ότι χθες Δευτέρα (10/11) ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε χωριό του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, πρόκειται για έναν 75χρονο ο οποίος είχε πολλές ημέρες να εμφανιστεί στο χωριό και να δώσει σημεία επαφής με τους συγγενείς του οι οποίοι όταν τον αναζήτησαν τον εντόπισαν νεκρό.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Θα ακολουθήσει νεκροψία νεκροτομή για την αναζήτηση των αιτίων θανάτου.

