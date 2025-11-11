Εύβοια: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του άνδρας - Είχε φύγει από την ζωή πριν από 10 ημέρες

Ο 75χρονος άνδρας είχε πολλές μέρες να δώσει σημεία ζωής με τους συγγενείς να τον αναζητούν

Newsbomb

Εύβοια: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του άνδρας - Είχε φύγει από την ζωή πριν από 10 ημέρες
Φωτ.: Cretalive
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη προκαλεί η είδηση ότι χθες Δευτέρα (10/11) ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε χωριό του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, πρόκειται για έναν 75χρονο ο οποίος είχε πολλές ημέρες να εμφανιστεί στο χωριό και να δώσει σημεία επαφής με τους συγγενείς του οι οποίοι όταν τον αναζήτησαν τον εντόπισαν νεκρό.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Θα ακολουθήσει νεκροψία νεκροτομή για την αναζήτηση των αιτίων θανάτου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Σλούκας έγραψε ιστορία

23:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

23:00LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: «Eξαφανίστηκαν» από το άλμπουλ γενεθλίων της Κρις Τζένερ - Η Κιμ Καρντάσιαν και η μητέρα της διέγραψαν τις φωτογραφίες τους

22:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα στα νοκ άουτ BCL, ηττήθηκε ο Άρης στο Eurocup!

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι συνέβη η τραγωδία στην Αχαΐα: Ο 3χρονος έπεσε αγκαλιά με έναν 25χρονο από την μάντρα - Συνελήφθη από τις Αρχές

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Μπλε διαμάντι πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι περισσότερων από 25 εκατομμυρίων δολαρίων

22:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας η Τετάρτη - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει αύριο

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του άνδρας - Είχε φύγει από την ζωή πριν από 10 ημέρες

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρατούσε εγκλωβισμένες 58 γάτες κάτω υπό άθλιες συνθήκες – Συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Δέχθηκα παρενόχληση από δύο σκηνοθέτες και έναν ηθοποιό που δεν ζει, έχασα δουλειές»

21:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR: Η μάχη του «τριφυλλιού» στη Euroleague

21:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 11/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατομμύρια ευρώ

21:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR: Τι Τζέι Σορτς, η επιστροφή

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο με τις κοινοτικές επιδοτήσεις για τον αγροτικό τομέα και στα Σκόπια

21:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Φαρίντ και οι άλλοι 11 του Αταμάν

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Έφοδος σε σπίτι συγγενή συλληφθέντα για το φονικό στη Φοινικούντα - Βρέθηκαν όπλα και μισό εκατομμύριο ευρώ

21:05ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης: «Βλασφημία να αποκαλούνται "στρατιώτες Χριστού" όσοι καλούνται να αφαιρέσουν ανθρώπινες ζωές στο όνομα του Ζωοδότου»

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Λιονέλ Μέσι: «Εισέβαλε» σε βίντεο ζευγαριού στην Βαρκελώνη - Και έγινε... viral video

20:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Ο οριστικός πίνακας με τις εγκεκριμένες αιτήσεις -  Πώς μπορείτε να κάνετε ένσταση 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:51ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι συνέβη η τραγωδία στην Αχαΐα: Ο 3χρονος έπεσε αγκαλιά με έναν 25χρονο από την μάντρα - Συνελήφθη από τις Αρχές

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Έφοδος σε σπίτι συγγενή συλληφθέντα για το φονικό στη Φοινικούντα - Βρέθηκαν όπλα και μισό εκατομμύριο ευρώ

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Έχασε τη μάχη η 26χρονη Αναστασία Τασούλα που έπασχε από κυστική ίνωση

21:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR: Η μάχη του «τριφυλλιού» στη Euroleague

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Σαν σκηνή από Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στο Ποκρόφσκ με μοτοσυκλέτες και μισοκατεστραμμένα οχήματα

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη, δομική αστοχία ή κάτι άλλο; Νεκροί θεωρούνται οι 20 επιβαίνοντες στο τουρκικό C-130 που διαλύθηκε στον αέρα και συνετρίβη

20:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Ο οριστικός πίνακας με τις εγκεκριμένες αιτήσεις -  Πώς μπορείτε να κάνετε ένσταση 

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

22:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας η Τετάρτη - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει αύριο

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Η βίλα των οργίων, το βίντεο και ο εκβιασμός!

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα που πουλούσε ναρκωτικά

18:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο κομήτης 3I/ATLAS συρρικνώνεται καθώς πλησιάζει τη Γη - «Πρόκειται για εξωγήινο αντικείμενο», υποστηρίζει καθηγητής του Χάρβαρντ

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Όλα όσα έγιναν στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ροδόπη μέσα από ένα βίντεο 25 λεπτών

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

15:10LIFESTYLE

Survivor: Η πρώτη καταγγελία στο ΕΣΡ και το τρέιλερ που δίχασε

23:00LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: «Eξαφανίστηκαν» από το άλμπουλ γενεθλίων της Κρις Τζένερ - Η Κιμ Καρντάσιαν και η μητέρα της διέγραψαν τις φωτογραφίες τους

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του άνδρας - Είχε φύγει από την ζωή πριν από 10 ημέρες

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία Τασούλα: Η ασθενής με κυστική ίνωση που ενέπνευσε την Έμμα να γίνει δότρια οργάνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ