Πάτρα: 54χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πλατεία Γεωργίου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (11/11) στην Ελληνική Αστυνομία, όταν πολίτες ειδοποίησαν τις αρχές για έναν άνδρα που βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην Πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μετέφεραν τον άνδρα στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”.

Σύμφωνα με το thebest.gr, οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν, ωστόσο ο 54χρονος κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα 54 ετών, ρουμανικής καταγωγής. Από την αστυνομική έρευνα έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να προσδιοριστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

