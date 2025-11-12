Πάτρα: Σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού

Χειροπέδες πέρασαν το βράδυ της Τρίτης 12 Νοεμβρίου στην Πάτρα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης σε 35χρονο.

Αρχικά, κλήθηκαν στο σημείο για ενδοοικογενειακό επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον 35χρονο, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.gr ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και αντιστάθηκε, απωθώντας και χτυπώντας τους μάλιστα με τα χέρια.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες, με τον συλληφθέντα να επιχειρεί να αρπάξει το όπλο του αστυνομικού από τη θήκη του, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα κλοπής.

Με εντολή εισαγγελέα ο άνδρας μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του ΠΓΝΠ όπου μετά από εξέταση των γιατρών κρίθηκε σκόπιμη η ακούσια νοσηλεία του.

