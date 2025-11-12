Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 70χρονη εντός του καταστήματός της

Το σημείο της τραγωδίας στο κέντρο του Ηρακλείου

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο κατάστημά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr η γυναίκα, 70 ετών εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο κατάστημά της στο κέντρο του Ηρακλείου, στη συμβολή των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως και 1821.

Στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και περιπολικό της ΕΛΑΣ. Μάλιστα, η ίδια πηγή αναφέρει πως το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έκανε προσπάθειες ανάνηψης της 70χρονης, χωρίς ωστόσο να έχουν κάποιο αποτέλεσμα.