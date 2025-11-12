Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 70χρονη εντός του καταστήματός της
Πλήρωμα του ΕΚΑΒ έκανε προσπάθειες ανάνηψης της 70χρονης, χωρίς ωστόσο να έχουν κάποιο αποτέλεσμα
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο κατάστημά της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr η γυναίκα, 70 ετών εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο κατάστημά της στο κέντρο του Ηρακλείου, στη συμβολή των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως και 1821.
Στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και περιπολικό της ΕΛΑΣ. Μάλιστα, η ίδια πηγή αναφέρει πως το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έκανε προσπάθειες ανάνηψης της 70χρονης, χωρίς ωστόσο να έχουν κάποιο αποτέλεσμα.
