Σέρρες: Εξέγερση σε δομή μεταναστών - Δραπέτευσαν κόβωντας το συρματόπλεγμα

Εξέγερση και απόπειρα απόδρασης είχαμε νωρίτερα το απόγευμα σε δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής Σερρών, με την ένταση να συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας epiloges.tv, μετανάστες που διαμένουν στη δομή, έκοψαν τα συρματένια πλέγματα και διέφυγαν ενώ σημείο βρίσκονται ήδη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Στην δομή φαίνεται κατά κύριο λόγο να διαμένουν μετανάστες από Αίγυπτο, Μπαγκλαντές και Πακιστάν. Κάποιοι εξ' αυτών, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου μετανάστευσης δείχνουν παραβατική συμπεριφορά, επειδή έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις ασύλου τους.

Συναγερμός επικρατεί στους κατοίκους των γειτονικών χωριών, καθώς υπάρχουν φόβοι για «υπερχείλιση» των επεισοδίων, σε περίπτωση που κάποιοι έχουν καταφέρει να δραπετεύσουν από την δομή.

